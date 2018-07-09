Сирия показала свои самые опасные истребители

بموضوع الميغ29 السورية .. مجرد توقع ..ان اختلاف لون مقدمة الطائرة قد يشير الى وجود نسختي تحديث .. تحديث SE و هو تحديث بقدرات جو-جو فقط .. و تحديث SM بقدرات جو-جو و جو-ارض ..
خاصة و ان طيارين سوريين دربوا طيارين يمنيين على التحديث SE .. pic.twitter.com/hZH8Krsfjz— موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) 5 июля 2018 г.
Сирийские ВВС продемонстрировали свой самый современный истребитель - МиГ-29СМ. Фотографии самолета появились в официальном твиттере военной авиации страны.
Запечатленная крылатая машина вооружена новейшими российскими ракетами Р-77 класса "воздух-воздух". Их особенностью является наличие активной радиолокационной системы самонаведения. Благодаря этому они способны перехватывать самые различные объекты: от небольших беспилотников до стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков, на высотах от 20 до 25000 метров. При этом скорость цели может достигать 3600 км/ч.
Вес ракеты составляет 175 кг, боевая часть - стержневая, с уникальными микрокумулятивными элементами, ее масса достигает 22 кг. Дальность полета Р-77 - 80 илометров.
Лучшему обнаружению воздушного противника способствует наличие на истребителе модернизированной оптико-локационной станции. Благодаря ей, МиГ может в скрытом режиме, не демаскируя себя, обнаруживать суперсовременные самолеты, выполненные по технологии "стелс".
Интересен несколько увеличенный в размерах радиопрозрачный обтекатель бортовой радиолокационной станции. РЛС, благодаря доработкам, "научилась видеть" наземные цели. Данная модификация способна эффективно применять разнообразное высокоточное оружие, в том числе ракеты Х-29.
В настоящее время сирийские ВВС имеют в своем распоряжении около тридцати самолетов МиГ-29 различных модификаций.
Алексей Брусилов
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09.07.2018
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