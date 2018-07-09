Глава ОСК сообщил о корректировке плана модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов"
|
|
Крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник: sevmash.ru
Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные внесли изменения в план модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Работа шла по графику. С учётом того, что министерство обороны внесло существенные изменения в техническое задание, нам, в общем, сейчас нужно переподписать, наверное, допсоглашение и дальше продолжать работу уже с учётом сделанных дополнений. Больше ничего сказать не могу", - сказал А.Рахманов в кулуарах уральской промышленной выставки "Иннопром".
"Сейчас мы поймём, как поменяется объём модернизации, я имею в виду уже на основании контракта, дальше будем уже по нему работать", - сказал А.Рахманов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возвращения "Адмирала Нахимова" в состав ВМФ РФ.
В феврале этого года А.Рахманов сказал "Интерфаксу", что модернизация "Адмирала Нахимова", как ожидается, будет завершена в 2021-2022 годах.
"Пока стоит 2021-2022 год, детали уточняются исходя из готовности ряда опытно-конструкторских работ, которых на этом "пароходе" 18 штук", - сказал тогда А.Рахманов.
В конце декабря 2017 года А.Рахманов заявлял журналистам, что "Адмирал Нахимов" будет очень хорошо вооружен в ходе модернизации. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации. Корабль будет вооружен до зубов", - сказал он.
Ранее сообщалось, что "Адмирал Нахимов" в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.
"Адмирал Нахимов", в частности, будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.
"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий".
Ожидается, что после возвращения в строй "Адмирала Нахимова" на ремонт направят однотипный корабль - флагман Северного флота "Петр Великий".
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
31.01.2018 "Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
03.11.2014 Плюсы и минусы "ракетного линкора"
04.09.2013 Как из крейсеров 70-х сделать корабли XXI века
17.06.2013 Болезни роста и курс на Цусиму
27.06.2012 Точки опоры в океане
28.02.2018 "Армату" — в серию. Какое перспективное оружие пойдет в войска до 2027 года
05.02.2018 Великий ремонт
30.01.2018 Источник: модернизация тяжелого крейсера "Петр Великий" начнется в 2020 году