Глава ОСК сообщил о корректировке плана модернизации атомного крейсера "Адмирал Нахимов"



Крейсер "Адмирал Нахимов".

Источник: sevmash.ru Крейсер "Адмирал Нахимов".Источник: sevmash.ru

Екатеринбург. 9 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные внесли изменения в план модернизации тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов", сообщил "Интерфаксу" в понедельник глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Работа шла по графику. С учётом того, что министерство обороны внесло существенные изменения в техническое задание, нам, в общем, сейчас нужно переподписать, наверное, допсоглашение и дальше продолжать работу уже с учётом сделанных дополнений. Больше ничего сказать не могу", - сказал А.Рахманов в кулуарах уральской промышленной выставки "Иннопром".

"Сейчас мы поймём, как поменяется объём модернизации, я имею в виду уже на основании контракта, дальше будем уже по нему работать", - сказал А.Рахманов, отвечая на вопрос "Интерфакса" о сроках возвращения "Адмирала Нахимова" в состав ВМФ РФ.

В феврале этого года А.Рахманов сказал "Интерфаксу", что модернизация "Адмирала Нахимова", как ожидается, будет завершена в 2021-2022 годах.

"Пока стоит 2021-2022 год, детали уточняются исходя из готовности ряда опытно-конструкторских работ, которых на этом "пароходе" 18 штук", - сказал тогда А.Рахманов.

В конце декабря 2017 года А.Рахманов заявлял журналистам, что "Адмирал Нахимов" будет очень хорошо вооружен в ходе модернизации. "Мы неприятно удивим наших "партнеров" количеством оружия, которое будет развернуто на крейсере в ходе модернизации. Корабль будет вооружен до зубов", - сказал он.

Ранее сообщалось, что "Адмирал Нахимов" в результате модернизации будет обладать совершенно новыми тактико-техническими характеристиками и существенно усилит потенциал ВМФ России. Предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

"Адмирал Нахимов", в частности, будет вооружен крылатыми ракетами "Калибр". Корабль будет оснащен новым зенитным ракетным комплексом "Полимент-Редут", его зенитный боекомплект будет увеличен в разы.

"Адмирал Нахимов" относится к крейсерам проекта 1144 "Орлан". Всего для ВМФ было построено четыре крейсера подобного класса. В боеготовом состоянии находится один из них - флагман Северного флота "Петр Великий".

Ожидается, что после возвращения в строй "Адмирала Нахимова" на ремонт направят однотипный корабль - флагман Северного флота "Петр Великий".