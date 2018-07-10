Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник

Враг 8534

№4 10.07.2018 17:31 Владислав Цитата, Владислав сообщ. №3 F-35 имеет РЛС лучше, как и РЭБ У F-35 стоит АФАР, у Су-35 - ПФАР и я не думаю, что ПФАР - лучше. Про РЭБ - тоже не уверен, что у Су-35 лучше.



Цитата, Владислав сообщ. №3 ракеты дальностью свыщше 200км (РВВ-БД)? F-35 он всё-таки стелс и американцы в этой технологии впереди и потому я сомневаюсь, что его на такой дальности удастся обнаружить, а тем более, если Су-35 тоже будет пытаться изображать из себя малозаметный истребитель и не будет светить своей РЛС, а лишь ОЛС задействует и какие-то пассивные режимы РЛС. Даже если увидит и сможет захватить цель, пустить ракету на такую дальность по малозаметному истребителю, то я не уверен, что она справится с его РЭБ, что он её не собьёт своей ракетой и что эта ракета большой дальности достаточно маневрена для истребителя, т.к. он не сможет от неё увернуться (сирийские ПВО сколько там ракет пуляют в устаревшие F-16 Израиля, но что-то никак не могут сбить их).



Цитата, Владислав сообщ. №3 Он обладает сверзхманёвренностью? F-35 со своим хитрым шлемом может видеть как бы сквозь корпус и в том числе в задней полусфере, и в том числе захватывать там цели и атаковать: ракета умеет разворачиваться на 180 градусов и атаковать цель в задней полусфере, а если вдруг каким-то чудом истребитель сумеет увернуться от неё - сумеет развернуться и повторно зайти на него. Российские ракеты так не умеют. Т.е. нужна ли ему сверхманевренность, если ему нет никакой нужды заходить в хвост, у него всеракурсный перехват и его ракета обладает очень высокой маневренностью - я не уверен. Не на пушках же как в корейской войне истребителей 1 поколения будут воевать они и только в ближнем бою.



Цитата, Владислав сообщ. №3 Ф-35 не будет управляем США или тем кто управление перехватит извне Про Су-35 можно будет утверждать обратное только если все его технологии будут переданы покупателю, тщательно им изучены, проверено всё, чего пока даже Индия не может добиться. У F-35 стоит АФАР, у Су-35 - ПФАР и я не думаю, что ПФАР - лучше. Про РЭБ - тоже не уверен, что у Су-35 лучше.F-35 он всё-таки стелс и американцы в этой технологии впереди и потому я сомневаюсь, что его на такой дальности удастся обнаружить, а тем более, если Су-35 тоже будет пытаться изображать из себя малозаметный истребитель и не будет светить своей РЛС, а лишь ОЛС задействует и какие-то пассивные режимы РЛС. Даже если увидит и сможет захватить цель, пустить ракету на такую дальность по малозаметному истребителю, то я не уверен, что она справится с его РЭБ, что он её не собьёт своей ракетой и что эта ракета большой дальности достаточно маневрена для истребителя, т.к. он не сможет от неё увернуться (сирийские ПВО сколько там ракет пуляют в устаревшие F-16 Израиля, но что-то никак не могут сбить их).F-35 со своим хитрым шлемом может видеть как бы сквозь корпус и в том числе в задней полусфере, и в том числе захватывать там цели и атаковать: ракета умеет разворачиваться на 180 градусов и атаковать цель в задней полусфере, а если вдруг каким-то чудом истребитель сумеет увернуться от неё - сумеет развернуться и повторно зайти на него. Российские ракеты так не умеют. Т.е. нужна ли ему сверхманевренность, если ему нет никакой нужды заходить в хвост, у него всеракурсный перехват и его ракета обладает очень высокой маневренностью - я не уверен. Не на пушках же как в корейской войне истребителей 1 поколения будут воевать они и только в ближнем бою.Про Су-35 можно будет утверждать обратное только если все его технологии будут переданы покупателю, тщательно им изучены, проверено всё, чего пока даже Индия не может добиться.