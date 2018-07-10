Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
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Су-35С.
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
Индонезия заплатит свыше $1млрд за российские истребители Су-35, сообщил информированный собеседник "Интерфакса".
"Цена контракта - более 1 миллиарда долларов. Поставки будут осуществлены в два этапа: сначала восемь самолетов, потом еще три", - сказал собеседник агентства.
"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.
5 мая источник "Интерфакса" сообщал, что Индонезия получит от России коммерческий кредит на закупку истребителей.
1 марта помощник президента РФ по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин (уже покинул должность - "ИФ") подтвердил "Интерфаксу" заключение контракта с Индонезией на покупку российских Су-35.
В середине февраля о подписании Россией и Индонезией контракта на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Джакарте.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
"Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются", - сказал ранее "Интерфаксу" директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.
Отличительными особенностями самолета являются новый комплекс авионики на основе цифровой информационно-управляющей системы, интегрирующей системы бортового оборудования, новая радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой с большой дальностью обнаружения воздушных целей с увеличенным числом одновременно сопровождаемых и обстреливаемых целей, новые двигатели с увеличенной тягой и поворотным вектором тяги.
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09.07.2018
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:07
Недорого за такой самолёт пусть и в экспортном исполнении. Явно лучше Ф-35 любых модификаций при таком количестве.
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Враг
8534
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№2
10.07.2018 15:35
11 штук F-35A и стоить будут дешевле, если считать одни самолёты в голом виде, особенно если они будут из крупносерийных партий, которые ещё не начинались. Ну а электроника у F-35 вполне и получше будет. Может не прям вся, но получше.
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Владислав
17536
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№3
10.07.2018 15:41
F-35 имеет РЛС лучше, как и РЭБ, ракеты дальностью свыщше 200км (РВВ-БД)?
Он обладает сверзхманёвренностью?
Наконец самое главное Ф-35 не будет управляем США или тем кто управление перехватит извне, т.к. у них борт открытый как минимум на экспортных машинах и пилот и его страна не более чем тот на кого спишут нападение/развязывание войны?
США не развязывает войны, не устраивает перевороты?
Хотите (безличностно, как информработник) чтобы началась война Индонезии скажем с КНР из-за спорных месторождений?
Или был Casis belli для США к захвату ключевых мест на Тихом и Индийском океане, что может спровоцировать термоядерную войну с КНР.
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Враг
8534
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№4
10.07.2018 17:31
Владислав
Цитата, Владислав сообщ. №3
F-35 имеет РЛС лучше, как и РЭБУ F-35 стоит АФАР, у Су-35 - ПФАР и я не думаю, что ПФАР - лучше. Про РЭБ - тоже не уверен, что у Су-35 лучше.
Цитата, Владислав сообщ. №3
ракеты дальностью свыщше 200км (РВВ-БД)?F-35 он всё-таки стелс и американцы в этой технологии впереди и потому я сомневаюсь, что его на такой дальности удастся обнаружить, а тем более, если Су-35 тоже будет пытаться изображать из себя малозаметный истребитель и не будет светить своей РЛС, а лишь ОЛС задействует и какие-то пассивные режимы РЛС. Даже если увидит и сможет захватить цель, пустить ракету на такую дальность по малозаметному истребителю, то я не уверен, что она справится с его РЭБ, что он её не собьёт своей ракетой и что эта ракета большой дальности достаточно маневрена для истребителя, т.к. он не сможет от неё увернуться (сирийские ПВО сколько там ракет пуляют в устаревшие F-16 Израиля, но что-то никак не могут сбить их).
Цитата, Владислав сообщ. №3
Он обладает сверзхманёвренностью?F-35 со своим хитрым шлемом может видеть как бы сквозь корпус и в том числе в задней полусфере, и в том числе захватывать там цели и атаковать: ракета умеет разворачиваться на 180 градусов и атаковать цель в задней полусфере, а если вдруг каким-то чудом истребитель сумеет увернуться от неё - сумеет развернуться и повторно зайти на него. Российские ракеты так не умеют. Т.е. нужна ли ему сверхманевренность, если ему нет никакой нужды заходить в хвост, у него всеракурсный перехват и его ракета обладает очень высокой маневренностью - я не уверен. Не на пушках же как в корейской войне истребителей 1 поколения будут воевать они и только в ближнем бою.
Цитата, Владислав сообщ. №3
Ф-35 не будет управляем США или тем кто управление перехватит извнеПро Су-35 можно будет утверждать обратное только если все его технологии будут переданы покупателю, тщательно им изучены, проверено всё, чего пока даже Индия не может добиться.
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Сергей-82
13191
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№5
10.07.2018 18:08
Цитата, Враг сообщ. №4
У F-35 стоит АФАР, у Су-35 - ПФАР и я не думаю, что ПФАР - лучше. Про РЭБ - тоже не уверен, что у Су-35 лучше.Аргументация авторитетная хе-хе,а Израиль тем временем ведет переговоры об эскадрилий Ф-15,зачем понимаешь когда есть прекрасный Ф-35,? А возможно за тем что дальнии и скоростной перехват ни кто не отменял(у Ф-35 с этим очень плохо),да и дальний цели поражать тоже надо.
Цитата, Враг сообщ. №4
F-35 он всё-таки стелс и американцы в этой технологии впереди и потому я сомневаюсь, что его на такой дальности удастся обнаружитеще одна авторитетная аргументация,про РТР,ЗГРЛС,метровый,дециметровые РЛС не слышал человек.
Цитата, Враг сообщ. №4
то я не уверен, что она справится с его РЭБ,опять авторитетный аргумент.
Цитата, Враг сообщ. №4
что он её не собьёт своей ракетойИсточник можно сколько раз в реале в боевых деиствиях самолет сбивал РВВ.
Цитата, Враг сообщ. №4
сирийские ПВО сколько там ракет пуляют в устаревшие F-16 Израиля, но что-то никак не могут сбить иНу один ф-16 упал от старой С-200,а то что пуляет Далилои не входя в зону деиствия Бук и Панцирь это мелочь хе-хе и еще почему то очень не хотят чтоб у Сирии был С-300 странно...Ах забыл вон в Йемене регулярно падают Ф-15/16,Мираж-2000,Таифуны
Цитата, Враг сообщ. №4
F-35 со своим хитрым шлемом может видеть как бы сквозь корпус и в том числе в задней полусфереНа какой дальности увидит?100 км? 10 км ? или 2км?
Цитата, Враг сообщ. №4
ракета умеет разворачиваться на 180 градусов и атаковать цель в задней полусфереПравда при этом дальность падает в 3-4 раза ну это мелочь и на учениях таки пилотов Ф-15/16/18/22 учат заходить в хвост не смотря на ракеты.
Цитата, Враг сообщ. №4
Российские ракеты так не умеют.Да ну? Источник можно?
Цитата, Враг сообщ. №4
него всеракурсный перехват и его ракета обладает очень высокой маневренностью - я не уверен.Статистику в воине в Заливе и Югославии уже приводили,мажут как с добрым утром при чем по старым самолетам.Потрясающая логика главное израильские у него самолеты благодаря РЭБ и маневренности уворачиваются,а вот Су-35С благодаря РЭБ и большей маневренности ну ни как не сможет.И еще этот человек доказывает что правдоруб.
P.S.Враг не подскажешь как тогда в Йемене крутые Ф-15/16,Таифун ,Мираж-2000,Торнадо падают,ведь там и АФАР и РЭБ западные(то есть"лучше "наших)и умное оружие,а вот в Сирии у чуркобесов есть проблемы(Слава Богу)с поражением наших самолетов у которых и РЭБ плохое и АФАР нет и чугунии.
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