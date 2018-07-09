Японцы создали двигатель для собственного истребителя



Рендер двигателя XF9-1.

Источник: IHI Corporation Рендер двигателя XF9-1.Источник: IHI Corporation

Японская корпорация IHI завершила сборку первого прототипа турбореактивного двухконтурного двигателя с форсажной камерой FX9-1, разработанного в рамках программы по созданию силовой установки для перспективного истребителя F-3. Как пишет Aviation Week, разработчики поставили прототип Исследовательской лаборатории авиационного оборудования при министерстве обороны Японии; его специалисты приступят к испытаниям двигателя в ближайшее время.

Японские военные занимаются проработкой параметров истребителя F-3 с начала 2010-х годов. В рамках этой программы проводятся опытно-конструкторские работы в области создания радиолокационной станции, демонстратора технологий боевого самолета и двигателя для истребителя. Изначально работы по проекту боевого самолета, который может заменить устаревшие Mitsubishi F-2, планировалось начать в 2016-2017 годах, но эти сроки перенесли на неопределенный срок. Первый летный образец нового самолета планировалось поднять в воздух в 2024-2025 году.

Предварительные заводские испытания газогенератора, а затем и всего двигателя XF9-1 в сборе уже состоялись и были признаны успешными. Военная исследовательская лаборатория теперь будет проводить более тщательные проверки силовой установки. Диаметр вентилятора нового двигателя составляет один метр, а его общая длина - 4,8 метра. Силовая установка способна развивать тягу до 107,9 килоньютона и до 147 килоньютонов в режиме форсажа.

Ранее сообщалось, что XF9-1 будет состоять из нескольких каскадов: трех - в зоне вентилятора, шести - в зоне компрессора высокого давления и по одному в зонах турбин высокого и низкого давления. Турбины будут вращаться в противоположных направлениях. Новые материалы позволят довести температуру газов в зоне турбины высокого давления до 2070 кельвинов (около 1800 градусов Цельсия). Для сравнения, сегодня предел этого показателя для реактивных двигателей составляет около 1900 кельвинов.

При производстве турбины планируется использовать керамические матричные композиты с кремниево-углеродным волокном. Лопатки статора и ротора турбины планируется сделать из монокристаллического сплава на основе никеля, а диск турбины - из никель-кобальтового сплава. Другие подробности о перспективной силовой установке не раскрываются.

Ранее японские военные обнародовали список требований к перспективному истребителю F-3. В частности, боевой самолет должен будет нести и запускать беспилотные летательные аппараты. Они будут использоваться в качестве дополнительных сенсоров, удаляющихся от самолета-носителя на некоторое расстояние и обнаруживающих наземные и воздушные цели противника. Новый истребитель должен будет выполнять полеты на скорости до двух чисел Маха (около 2,5 тысячи километров в час).

Василий Сычёв