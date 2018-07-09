Boeing представит перспективные авиационные технологии на международном авиасалоне в Фарнборо

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Новый специализированный стенд Boeing представит интерактивную экспозицию "Будущее строится здесь"

Сегодня Boeing объявила о своих планах представить впечатляющие технологии авиационных и космических перевозок будущего на авиасалоне в Фарнборо, который пройдет 16-22 июля 2018 года. Boeing представит беспрецедентные инновации, которые способны произвести революцию в перевозке пассажиров по всему миру и в космосе, от гиперзвуковых и беспилотных полетов до пилотируемых космических запусков. Кроме того, Boeing продемонстрирует свой портфель первоклассных коммерческих и оборонных продуктов, а также расширенное сервисное подразделение, которое обеспечивает непревзойденную эффективность в течение всего жизненного цикла. Подход "One Boeing" позволил компании получить непрерывный поток заказов в коммерческом, оборонном и сервисном сегментах, а также конкурировать и побеждать во всех направлениях деятельности.

"Boeing создает инновации и побеждает с вдохновением, четко понимая, что будущее создается прямо здесь и сейчас, - заявил Деннис Мюленбург (Dennis Muilenburg), председатель совета директоров, президент и главный исполнительный директор компании Boeing. - На авиасалоне в Фарнборо, время проведения которого приходится на первую годовщину запуска нашего сервисного бизнеса, мы продолжим устойчивую траекторию невероятно успешного роста. Мы очень рады представить наши перспективные технологии и основные продукты на уникальном новом стенде, который будет открыт для посещения в течение всего времени проведения авиасалона".

Посетители смогут воспользоваться кинозалом с обзором в 360 градусов и эффектом погружения, а также оказаться на борту воздушного судна нового поколения с помощью устройств виртуальной и смешанной реальности. Интерактивный стенд продемонстрирует новейшие самолеты и сервисы Boeing, предоставляя посетителям возможность увидеть, над чем компания работает на заре своего второго столетия авиакосмических инноваций. Стенд (P7) будет расположен напротив павильона Hall 1.

Демонстрационные полеты и статическая экспозиция

Самолет 737 MAX 7 - который, согласно графику, будет введен в эксплуатацию в 2019 году - дебютирует в программе демонстрационных полетов на авиасалоне с 16 по 19 июля. Технологические усовершенствования позволяют MAX 7 совершать полеты на 1000 морских миль дальше и перевозить больше пассажиров, чем его предшественник 737-700, обеспечивая при этом сокращение расхода топлива на пассажироместо на 18 процентов.

Программа демонстрационных полетов Boeing будет также включать самолет 787-8 авиакомпании Biman Bangladesh, оснащенный революционными технологиями и инновациями, которые позволили модели 787 завоевать высочайшую популярность у заказчиков и пассажиров. С 2011 года заказчикам были поставлены почти 700 высокоэкономичных самолетов Dreamliner, которые в сумме перевезли более 250 миллионов человек и сэкономили 25 миллионов фунтов топлива.

Прочие гражданские самолеты экспозиции авиасалона включают 737 MAX 8 авиакомпании Air Italy, 777-300ER авиакомпании Qatar Airways, а также грузовые 747-8 Freighter авиакомпаний CargoLogicAir и Qatar Airways и конвертированный 767 Boeing Converted Freighter авиакомпании Royal Air Maroc, которые будут представлены в Cargo Village с 16 по 18 июля. Boeing также участвует в выставке Cargo Village со своим семейством грузовых лайнеров, демонстрируя готовность поддержки этих самолетов в течение всего жизненного цикла посредством сервисов.

Министерство обороны США представит ряд воздушных судов Boeing, включая штурмовой вертолет AH-64 Apache, тяжелый транспортный вертолет CH-47 Chinook, военные транспортные самолеты 15E Strike Eagle и C-17 Globemaster.

Участие руководства

Список руководителей высшего звена компании Boeing, которые примут участие в авиасалоне, включает Денниса Мюленбурга, председателя совета директоров, президента и главного исполнительного директора, Грега Смита (Greg Smith), главного финансового директора и исполнительного вице-президента по корпоративному развитию и стратегии компании Boeing, а также руководителей трех подразделений компании:

Кевин Макаллистер (Kevin McAllister), президент и главный исполнительный директор Boeing Commercial Airplanes;

Лианн Карет (Leanne Caret), президент и главный исполнительный директор Boeing Defense, Space & Security;

Стен Дил (Stan Deal), президент и главный исполнительный директор Boeing Global Services.

Другие представители руководства Boeing, которые будут присутствовать на авиасалоне:

Марк Аллен (Marc Allen), президент Boeing International;

Хайди Капоцци (Heidi Capozzi), старший вице-президент в области человеческих ресурсов;

Тед Колберт (Ted Colbert), генеральный директор по информационным технологиям компании Boeing, вице-президент по информационным технологиям и аналитике данных;

Грег Хайслоп (Greg Hyslop), директор по технологиям компании, старший вице-президент подразделения Boeing Engineering, Test & Technology;

Тим Китинг (Tim Keating), исполнительный вице-президент по работе с правительством;

Фил Массер (Phil Musser), старший вице-президент по коммуникациям;

Женетт Рамос (Jenette Ramos), старший вице-президент по управлению производством, цепочкой поставок и операционной деятельностью.

Пресс-брифинги и информация

В рамках авиасалона Boeing проведет ряд пресс-брифингов, перечисленных ниже. Представители СМИ, участвующие в авиасалоне, смогут получить актуальную информацию о ежедневном графике брифингов в пресс-шале Boeing, расположенном в ряду В 1-6, и в пресс-центре авиасалона, спонсором которого является Boeing.

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Информация о расписании брифингов и мероприятий, а также пресс-релизы и справочная информация для представителей СМИ доступна на сайте MediaRoom - Welcome. Для получения новостей авиасалона представители СМИ могут подписаться на e-mail-рассылку:

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Boeing является крупнейшей авиакосмической корпорацией в мире и ведущим производителем гражданских самолетов, военной авиационной техники, систем безопасности, а также космических систем. Будучи крупнейшем экспортером США, компания сотрудничает с правительствами США и дружественных государств, а также авиакомпаниями в более чем 150 странах мира. Продукты и адаптируемые под нужды заказчика услуги Boeing включают гражданские и военные воздушные суда, спутники, вооружение, электронные и оборонительные системы, пусковые комплексы, передовые информационные системы и системы связи, а также логистику и обучение, обусловленные фактическими потребностями деятельности заказчика. Штаб-квартира компании находится в Чикаго. Общий штат сотрудников Boeing в США и более чем 65 странах мира, который является одним из самых талантливых и инновационных в мире, составляет свыше 140 000 человек. Кроме того, компания эффективно использует потенциал сотен тысяч опытных сотрудников, работающих в компаниях поставщиков Boeing по всему миру.