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Ростех продаст 49% акций "РТ-Химкомпозит" стратегическому инвестору

10.07.2018 Ростех 693 0
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Холдинг "РТ-Химкомпозит"
Холдинг "РТ-Химкомпозит".
Источник: Павел Птицын

Наблюдательный совет Госкорпорации Ростех принял решение о привлечении в капитал холдинга "РТ-Химкомпозит" стратегического инвестора, которому планируется продать до 49% компании. Партнер будет выбран на конкурсе, в ходе которого предстоит оценить опыт и репутацию претендентов, их производственные компетенции, а также качество инвестиционной программы.

На базе "РТ-Химкомпозит" с привлечением частных инвестиций планируется создать ведущего в России разработчика и производителя композитных материалов и изделий различного назначения на их основе для космоса, авиации, судостроения, железнодорожного транспорта, других отраслей.

Контроль за социальной ситуацией, выполнением гособоронзаказа, федеральных целевых программ и экспортных контрактов в сфере военно-технического сотрудничества останется за Госкорпорацией Ростех. Взаимные права и обязанности акционеров, их взаимодействие будут прописаны в партнерском соглашении.

В числе ожиданий от стратегического партнера – софинансирование инвестиционной программы холдинга, расширение продаж, а также привнесение новых технологических компетенций, соответствующих профилю "РТ-Химкомпозит".

Сделка по продаже 49% акций холдинга реализуется в рамках Стратегии развития Госкорпорации Ростех, которая ставит задачи, связанные с освоением новых видов продукции, выходом на новые рынки и увеличением доли гражданских продуктов в выручке до 50% к 2025 году.

Мы продолжаем развивать стратегические партнерства с участием частного капитала на базе наших холдингов Сергей Чемезов, генеральный директор Ростеха

"Мы продолжаем развивать стратегические партнерства с участием частного капитала на базе наших холдингов. Выбор стратегического инвестора для "РТ-Химкомпозит" будет происходить на основе закрытого конкурса, в ходе которого будут проверяться активы претендентов, их опыт, финансовая ситуация и надежность, а также предлагаемая инвестиционная программа. Подобный механизм создает условия для внедрения современных бизнес-моделей, новых технологий и перспективных видов продукции. Это открывает для компании новые рынки и возможности роста", – прокомментировал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В настоящий момент в состав "РТ-Химкомпозит" входят десять предприятий и НИИ, основная специализация которых – биополимеры, специальное остекление для железнодорожного транспорта, авиации и судостроения, композитные материалы для авиации и космоса, волокна специального назначения, льняная целлюлоза, специальная химия.

Компания обладает существенным портфелем государственных заказов и высокой долей выручки от реализации гражданской продукции, которая в 2017 году составила 30%. Консолидированная выручка холдинга в 2017 году превысила 9,4 млрд рублей, при этом ее рост с 2015 по 2017 годы составил более 45%.

В 2017 году была актуализирована стратегия развития холдинга, которая поставила перед компанией амбициозные цели: увеличение выручки гражданской продукции до 65% к 2020 году, среднегодовой темп роста на уровне 25% – за счет органического роста выручки предприятий и реализации инвестиционных проектов.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
РТ-Химкомпозит
Персоны
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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