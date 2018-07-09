Поставка опытно-промышленных партий машин платформы "Курганец-25" будет произведена в 2019-2021 гг.

В обнародованном годовом отчете ОАО "Курганский машиностроительный завод" за 2017 год сообщается, что предприятием заключены государственные контракты напоставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий бронированных машин на платформе "Курганец-25" .

Бронетранспортер Б-10 на унифицированной межвидовой гусеничной платформе "Курганец-25" на заводских испытаниях, 2016 год (с) Фёдор Лапшин / autoreview.ru

Соответствующий раздел отчета гласит:

"В соответствии с замыслом концепции развития бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники, получившим одобрение Министра обороны Российской Федерации, в настоящее время проводится ОКР по разработке унифицированной легкой гусеничной платформы на имеющемся научно-техническом заделе. Технический проект указанной ОКР с октября 2009 года выполняется ОАО "СКБМ" по тактико-техническому заданию, утвержденному начальником ГАБТУ МО РФ. По результатам приемки технического проекта Министерством обороны разработано тактико-техническое задание на ОКР "Создание унифицированной межвидовой гусеничной платформы и боевой машины на ее базе" (шифр "Курганец-25") и заключен контракт на её выполнение в рамках Государственного оборонного заказа. На сегодняшний день созданы опытные образцы машин, и ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 гг. опытно-промышленных партий этих машин. В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2021 году принятием на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил Российской Федерации боевых машин (типа БМП и БТР иунифицированных легкобронированных гусеничных платформ (6-ти и 7-микатковых)) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения".