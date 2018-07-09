Поставка опытно-промышленных партий машин платформы "Курганец-25" будет произведена в 2019-2021 гг.
|
|
В обнародованном годовом отчете ОАО "Курганский машиностроительный завод" за 2017 год сообщается, что предприятием заключены государственные контракты напоставку в 2019-2021 годах опытно-промышленных партий бронированных машин на платформе "Курганец-25" .
Бронетранспортер Б-10 на унифицированной межвидовой гусеничной платформе "Курганец-25" на заводских испытаниях, 2016 год (с) Фёдор Лапшин / autoreview.ru
Соответствующий раздел отчета гласит:
"В соответствии с замыслом концепции развития бронетанкового вооружения и техники и военной автомобильной техники, получившим одобрение Министра обороны Российской Федерации, в настоящее время проводится ОКР по разработке унифицированной легкой гусеничной платформы на имеющемся научно-техническом заделе. Технический проект указанной ОКР с октября 2009 года выполняется ОАО "СКБМ" по тактико-техническому заданию, утвержденному начальником ГАБТУ МО РФ. По результатам приемки технического проекта Министерством обороны разработано тактико-техническое задание на ОКР "Создание унифицированной межвидовой гусеничной платформы и боевой машины на ее базе" (шифр "Курганец-25") и заключен контракт на её выполнение в рамках Государственного оборонного заказа. На сегодняшний день созданы опытные образцы машин, и ведется их доработка и подготовка к всеобъемлющим испытаниям, предшествующим принятию данной техники на вооружение. ОАО "Курганмашзавод" заключены государственные контракты на поставку в 2019-2021 гг. опытно-промышленных партий этих машин. В конечном итоге, данные работы должны завершиться в 2021 году принятием на вооружение (снабжение) Вооруженных Сил Российской Федерации боевых машин (типа БМП и БТР иунифицированных легкобронированных гусеничных платформ (6-ти и 7-микатковых)) для последующего создания и производства на их базе семейства легкобронированных гусеничных машин различного назначения".
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
08.08.2013 ГАБТУ провело проверку выполнения госконтрактов на Курганмашзаводе
31.07.2014 Нет нерешаемых задач, когда за них берутся профессионалы
06.02.2014 Курс на досрочное выполнение госконтрактов
06.12.2013 «Тракторные заводы» по выполнению госконтрактов по переоснащению Армии держат курс на опережение
28.06.2013 Суперамфибия для ВМФ
04.02.2013 Предприятия дивизиона военной техники концерна "Тракторные заводы" в полном объеме выполнили гособоронзаказ-2012
26.12.2012 Боевые гусеницы: для России актуально
19.03.2008 В арсенале российского десанта - новое супероружие