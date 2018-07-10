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Вырви глаз

10.07.2018 bmpd.livejournal.com 1021 2
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Вертолет Ка-52 армейской авиации ВКС России с нанесенными бортовыми номерами и надписями в соответствии с новым стандартом, принятым в ВКС. Вертолет из состава звена, принимавшего участие от Вооруженных Сил России в воздушной части военного парада 3 июля 2018 года в Минске.

И бортовой номер новой схемы, и шрифт надписи "ВКС России" производят диковато-аляпистое впечатление и весьма талантливо сочетают плохую читаемость с сильными демаскирующими элементами. Может сразу тогда вместо камуфляжа летательные аппараты в ярко-красный цвет красить?

Боевой вертолет Ка-52 армейской авиации ВКС России (бортовой номер "74 красный", регистрационный номер RF-90389). Мачулищи (Минск), июнь 2018 года (с) Максим Сафанюк / russianplanes.net ( ссылка )
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
штурм
3955
№1
10.07.2018 07:52
Похоже техники сами трафарет вырезали и и краску из ближайшего хозмага взяли, ту что дешевле...
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RU
ash
4137
№2
10.07.2018 09:02
Цитата, q
Может сразу тогда вместо камуфляжа летательные аппараты в ярко-красный цвет красить?
Цитата, q
Вертолет из состава звена, принимавшего участие от Вооруженных Сил России в воздушной части военного парада 3 июля 2018 года в Минске.
Для особо одарённых п...болов: при проведении воздушных парадов важен визуальный контакт.
Не удивлюсь, если в последствии эту краску просто смоют и "новая" схема перестанет существовать до очередного парада...
Сидят блогеры, ковыряют в носу и выдают "умные" суждения...
У меня над городом постоянно Ка-52, Ми-8 летают. Восьмёрки так вообще могут весь день кружить. И высота до 300 м. Нет там аляповатых знаков.
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