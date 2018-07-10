Вырви глаз

Вертолет Ка-52 армейской авиации ВКС России с нанесенными бортовыми номерами и надписями в соответствии с новым стандартом, принятым в ВКС. Вертолет из состава звена, принимавшего участие от Вооруженных Сил России в воздушной части военного парада 3 июля 2018 года в Минске.

И бортовой номер новой схемы, и шрифт надписи "ВКС России" производят диковато-аляпистое впечатление и весьма талантливо сочетают плохую читаемость с сильными демаскирующими элементами. Может сразу тогда вместо камуфляжа летательные аппараты в ярко-красный цвет красить?

Боевой вертолет Ка-52 армейской авиации ВКС России (бортовой номер "74 красный", регистрационный номер RF-90389). Мачулищи (Минск), июнь 2018 года (с) Максим Сафанюк / russianplanes.net ( ссылка )