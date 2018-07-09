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Саудовская Аравия получает бронетранспортеры VAB Mk 3

10.07.2018 bmpd.livejournal.com 474 0
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Как сообщил журнал "Jane's International Defence Review" в статье Christopher F. Foss "Arquus reveals more roles for its latest VAB Mk 3" , в Саудовскую Аравию были отправлены первые бронетранспортеры VAB Mk 3 с колесной формулой 6х6, изготовленные французской компанией Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo) на предприятии в Лиможе. Всего Саудовская Аравия должна получить 110 БТР VAB Mk 3 (в том числе 100 в линейном варианте и десять в варианте ремонтной машины), которые первоначально заказывались на средства саудовского финансирования для армии Ливана, но затем были были переконтрактованы саудитами на себя. Это первые серийные БТР VAB Mk 3, поставляемые с французской производственной линии.

Один из первых отправленных в Саудовскую Аравию серийных бронетранспортеров VAB Mk 3, изготовленных французской компанией Arquus (бывшая Renault Truck Defense, входит в состав группы Volvo). Машина оснащена дистанционно управляемым боевым модулем Nexter ARX 25 с 25-мм автоматической пушкой Nexter M811 (с) Christopher F. Foss / Jane's

Указанные 110 БТР VAB Mk 3 должны были быть поставлены армии Ливана, которая и выступила стартовым заказчиком этой машины. Поставки Ливану должны были осуществляться в рамках известной предполагавшейся крупной поставки Ливану французского вооружения в счет саудовского финансирования на сумму 4 млрд долл. Однако, как известно, в феврале 2016 года Саудовская Аравия отказалась от финансирования поставки вооружения Ливану, после чего, соглашение на 110 БТР VAB Mk 3 было переоформлено на саму Саудовскую Аравию.

Бронетранспортер VAB Mk 3 полной боевой массой 20 тонн представляет собой последнее развитие семейства известных французских БТР VAB, был разработан Renault Truck Defense в инициативном порядке и впервые представлен в 2012 году.

Предназначенные для Саудовской Аравии линейные БТР VAB Mk 3 оснащаются дистанционно управляемыми боевым модулем Nexter ARX 25 с 25-мм автоматической пушкой Nexter M811 (боекомплект 280 выстрелов) и спаренным 7,62-мм пулеметом, а также круглосуточной системой управления огнем, включая панорамный стабилизированный прицел производства Safran.

Фактически первым эксплуатантом серийных VAB Mk 3 стал Тунис, получивший в начале 2017 года семь машин, изготовленных под обозначением Lakota также входящей в состав группы Volvo американской компанией Mack Truck (ее военным отделением Mack Defense). Машины Lakota отличаются от "чистых" БТР VAB Mk 3 установкой американских дизельного двигателя Caterpillar и автоматической трансмиссии Allison. Министерство внутрених дел Туниса приобрело семь БТР Lakota, из которых четыре поступили на вооружение Национальной гвардии Туниса, а три - тунисской полиции. БТР Lakota для Туниса были оснащены дистанционно управляемым боевым модулем румынского производства с 12,7-мм пулеметом.
09.07.2018
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Страны
Ливан
Румыния
Саудовская Аравия
США
Тунис
Франция
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