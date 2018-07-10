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Квантово-защищённую линию передачи данных создала телекоммуникационная компания British Telecom

10.07.2018 ИА «Безопасность Сегодня» 508 1
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Компания British Telecom (BT)
Компания British Telecom (BT).
Источник: anycoin.news

В Великобритании построена первая в стране высокоскоростная линия связи практического применения с квантовой защитой передаваемой информации. Её создала телекоммуникационная компания British Telecom (BT). Линия связала Кембридж и лабораторию BT в кампусе Adastral Park возле Ипсвича.


Квантовая защита передачи данных основана на их трансляции в виде отдельных фотонов. При этом используется фундаментальное свойство квантового мира, которое состоит в том, что в нём измерить любую физическую характеристику объекта невозможно без изменения его состояния. Следовательно, при попытке считать информацию, которую несут в себе передаваемые фотоны, их состояние изменится.


В линии с квантовой защитой с помощью отдельных фотонов передаётся ключ шифрования, в связи с чем данная технология именуется также «Передача квантового ключа» (Quantum Key Distribution — QKD). Если ключ благополучно пришёл к получателю, то это означает, что он по пути не подвергался никаким попыткам перехвата. Если же будет иметь место попытка перехватить ключ, то состояние фотонов изменится, и обе стороны — передающая и принимающая — сразу узнают о вмешательстве. Сами зашифрованные данные передаются по той же линии, и их перехват ничего не даст возможному злоумышленнику, поскольку у него нет ключа.


Линия с квантовым шифрованием проходит по стандартному оптоволокну и имеет длину 120 км. Её пропускная способность — 500 Гбит/с.


Построение квантово-защищённой линии выполнялось совместными усилиями многих академических и коммерческих организаций. В течение двух лет специалисты компании BT работали над построением линии совместно с исследователями из Университета Йорка и Кембриджа.


В роли координатора проекта выступил «Хаб квантовых коммуникаций», в работе которого участвуют восемь британских университетов. Четыре таких хаба развиваются в рамках «Британской национальной программы квантовых технологий». Вся эта работа нацелена на создание безопасной среды передачи данных, основной адресат которой, — критически важные инфраструктуры.
04.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ИА «Безопасность Сегодня»
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Страны
Великобритания
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Виктор Алексеевич
2184
№1
10.07.2018 19:10
Цитата, q
Если же будет иметь место попытка перехватить ключ, то состояние фотонов изменится, и обе стороны — передающая и принимающая — сразу узнают о вмешательстве.
Ни передающая ни принимающая сторона сами не знают состояния фотонов, потому что не могут их измерить, ведь измерение ведёт к изменению состояния фотонов. Поэтому когда принимающая сторона что-то приняла, то проверить, это ли отправлял передатчик, невозможно. Возможно, это отправил злоумышленник.
Объяснение про невозможность подменить фотоны - "логическая змея", которая кусает себя за хвост - кочует из одной статьи в другую и никто не утруждается порассуждать логически.
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