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"Вертолеты России" разработали проект нового гражданского вертолета

10.07.2018 РИА Новости 732 3
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Сотрудник на площадке вертолетного порта. Архивное фото
Сотрудник на площадке вертолетного порта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" разработал аванпроект нового гражданского вертолета среднего класса, следует из годового отчета компании, опубликованного в пятницу.

"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ" (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского - ред.)" - говорится в документе.

Согласно материалам, опубликованным на сайте компании в 2015 году, ПСКВ (RACHEL) - перспективный коммерческий вертолет в среднем весовом сегменте. Реализация программы ПСКВ призвана устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и обеспечить требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на мировом рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.
06.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
RACHEL
Компании
Вертолеты России
ЦАГИ
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Комментариев 3, отображено с 1 по 3
RU
BorSch
5499
№1
10.07.2018 10:50
А Ка-62 куда?!
0
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RU
snc
652
№2
10.07.2018 11:13
Ка-60,62 сначала допилите блин!
0
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RU
Владислав
17536
№3
10.07.2018 11:43
Ка-62 не замена R44, нужна 1-2двигательные варианты на 2-7 человек. Потребность до сотен машин если лучше R44 будут. Китайцы уже Хрибкова за грудки взяли.


ООО Опытное конструкторское бюро "Ротор" (Кумертау)

Хрибкову такие не помогут -ему деньги нужны на производство


Предыдущая их модель.
http://www.clubrotor.ru/vert_rotorfly.html
Я видел полут в ветер сильный, 10-12м/с что для вертолёта массой чуть более 300кг критично. Так вот он ЛЕТАЕТ ОТЛИЧНО и готовая база для дронов. Стоимость шибеля автсрийского 1млн евро, берёт он в долгую 25 кг, стоимость вертолёта Хрибкова была 65тыс евро сейчас новой 3местной модели скорее всего 140-150тыс евро. В варианте дрона с парой дизелей время в воздухе с 50кг груза (2 РЛС) порядка 14-16ч

Дождёмся поставок РУССКОГО вертоёлта из Китая?
+1
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