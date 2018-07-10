"Вертолеты России" разработали проект нового гражданского вертолета

Владислав 17536

№3 10.07.2018 11:43





ООО Опытное конструкторское бюро "Ротор" (Кумертау)



Хрибкову такие не помогут -ему деньги нужны на производство





Предыдущая их модель.

http://www.clubrotor.ru/vert_rotorfly.html

Я видел полут в ветер сильный, 10-12м/с что для вертолёта массой чуть более 300кг критично. Так вот он ЛЕТАЕТ ОТЛИЧНО и готовая база для дронов. Стоимость шибеля автсрийского 1млн евро, берёт он в долгую 25 кг, стоимость вертолёта Хрибкова была 65тыс евро сейчас новой 3местной модели скорее всего 140-150тыс евро. В варианте дрона с парой дизелей время в воздухе с 50кг груза (2 РЛС) порядка 14-16ч



Дождёмся поставок РУССКОГО вертоёлта из Китая? Ка-62 не замена R44, нужна 1-2двигательные варианты на 2-7 человек. Потребность до сотен машин если лучше R44 будут. Китайцы уже Хрибкова за грудки взяли.ООО Опытное конструкторское бюро "Ротор" (Кумертау)Хрибкову такие не помогут -ему деньги нужны на производствоПредыдущая их модель.Я видел полут в ветер сильный, 10-12м/с что для вертолёта массой чуть более 300кг критично. Так вот он ЛЕТАЕТ ОТЛИЧНО и готовая база для дронов. Стоимость шибеля автсрийского 1млн евро, берёт он в долгую 25 кг, стоимость вертолёта Хрибкова была 65тыс евро сейчас новой 3местной модели скорее всего 140-150тыс евро. В варианте дрона с парой дизелей время в воздухе с 50кг груза (2 РЛС) порядка 14-16чДождёмся поставок РУССКОГО вертоёлта из Китая?