"Вертолеты России" разработали проект нового гражданского вертолета
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Сотрудник на площадке вертолетного порта. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" разработал аванпроект нового гражданского вертолета среднего класса, следует из годового отчета компании, опубликованного в пятницу.
"Разработан аванпроект перспективного среднего коммерческого вертолета (ПСКВ), получено положительное заключение ФГУП "ЦАГИ" (Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского - ред.)" - говорится в документе.
Согласно материалам, опубликованным на сайте компании в 2015 году, ПСКВ (RACHEL) - перспективный коммерческий вертолет в среднем весовом сегменте. Реализация программы ПСКВ призвана устранить дефицит в продуктовой линейке холдинга и обеспечить требуемый уровень продаж гражданских средних вертолетов на мировом рынке как в среднесрочной, так и в дальней перспективе.
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06.07.2018
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Владислав
17536
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№3
10.07.2018 11:43
Ка-62 не замена R44, нужна 1-2двигательные варианты на 2-7 человек. Потребность до сотен машин если лучше R44 будут. Китайцы уже Хрибкова за грудки взяли.
ООО Опытное конструкторское бюро "Ротор" (Кумертау)
Хрибкову такие не помогут -ему деньги нужны на производство
Предыдущая их модель.
http://www.clubrotor.ru/vert_rotorfly.html
Я видел полут в ветер сильный, 10-12м/с что для вертолёта массой чуть более 300кг критично. Так вот он ЛЕТАЕТ ОТЛИЧНО и готовая база для дронов. Стоимость шибеля автсрийского 1млн евро, берёт он в долгую 25 кг, стоимость вертолёта Хрибкова была 65тыс евро сейчас новой 3местной модели скорее всего 140-150тыс евро. В варианте дрона с парой дизелей время в воздухе с 50кг груза (2 РЛС) порядка 14-16ч
Дождёмся поставок РУССКОГО вертоёлта из Китая?
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