Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта



Искусственный интеллект.

Источник: vpk-news.ru Искусственный интеллект.Источник: vpk-news.ru

Высокие технологии могут способствовать возникновению и поддерживать деспотичные режимы, заявил в интервью "Ленте.ру" шведский философ, директор оксфордского Института будущего человека Ник Бостром.

По его словам, это может случиться, если в руки такого режима попадут продвинутые средства по осуществлению наблюдения за населением, сильный искусственный интеллект или новаторские разработки в сфере робототехники.

Бостром отметил, что если сейчас диктатору для удержания власти нужно заручиться поддержкой военных и элит, то можно представить, как в будущем авторитарные правители за счет этих средств смогут управлять страной в составе небольшой группы — максимум из десяти человек. Он заметил, что те же технологии могут быть использованы и во благо.

Бостром также выразил мнение, что разработка искусственного суперинтеллекта не является однозначной угрозой для людей. Философ видит сильный ИИ скорее как портал, через который человечеству придется пройти на пути к прогрессу. "Вопрос состоит не в том, стоит ли нам решаться на этот шаг. Просто мы должны убедиться, что когда мы подойдем к этому рубежу, то пересечем его настолько осторожно и ответственно, как только возможно, пройдем через этот портал, а не разобьемся о стену", — сказал он.

Бостром приехал в Россию на международный конгресс по кибербезопасности, организованный Сбербанком, который прошел 5-6 июля в Москве. Помимо него на мероприятии выступили представители крупных российских и зарубежных IТ-компаний. Конгресс посетил президент России Владимир Путин.

Во время выступления на мероприятии глава Сбербанка Герман Греф рассказал о современных киберугрозах, и в частности об атаке на компьютерные системы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в момент серьезной операции. По его словам, инцидент произошел несколько дней назад во время сложной операции на головном мозге 13-летней пациентки. В процессе оперативного вмешательства медицинские приборы оказались отключены из-за взлома. Главный врач центра Альберт Суфианов сумел закончить операцию, не опираясь на электронные показатели.