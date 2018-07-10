Диктаторам предрекли помощь от роботов и искусственного интеллекта
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Искусственный интеллект.
Источник: vpk-news.ru
Высокие технологии могут способствовать возникновению и поддерживать деспотичные режимы, заявил в интервью "Ленте.ру" шведский философ, директор оксфордского Института будущего человека Ник Бостром.
По его словам, это может случиться, если в руки такого режима попадут продвинутые средства по осуществлению наблюдения за населением, сильный искусственный интеллект или новаторские разработки в сфере робототехники.
Бостром отметил, что если сейчас диктатору для удержания власти нужно заручиться поддержкой военных и элит, то можно представить, как в будущем авторитарные правители за счет этих средств смогут управлять страной в составе небольшой группы — максимум из десяти человек. Он заметил, что те же технологии могут быть использованы и во благо.
Бостром также выразил мнение, что разработка искусственного суперинтеллекта не является однозначной угрозой для людей. Философ видит сильный ИИ скорее как портал, через который человечеству придется пройти на пути к прогрессу. "Вопрос состоит не в том, стоит ли нам решаться на этот шаг. Просто мы должны убедиться, что когда мы подойдем к этому рубежу, то пересечем его настолько осторожно и ответственно, как только возможно, пройдем через этот портал, а не разобьемся о стену", — сказал он.
Бостром приехал в Россию на международный конгресс по кибербезопасности, организованный Сбербанком, который прошел 5-6 июля в Москве. Помимо него на мероприятии выступили представители крупных российских и зарубежных IТ-компаний. Конгресс посетил президент России Владимир Путин.
Во время выступления на мероприятии глава Сбербанка Герман Греф рассказал о современных киберугрозах, и в частности об атаке на компьютерные системы Федерального центра нейрохирургии в Тюмени в момент серьезной операции. По его словам, инцидент произошел несколько дней назад во время сложной операции на головном мозге 13-летней пациентки. В процессе оперативного вмешательства медицинские приборы оказались отключены из-за взлома. Главный врач центра Альберт Суфианов сумел закончить операцию, не опираясь на электронные показатели.
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09.07.2018
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:13
Какая разница людям кто ими управляет? Демократия становится фицией и обманом уже при десятках редко как в Исландии сотнях людей.
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forumow
4992
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№2
10.07.2018 11:05
Цитата, Владислав сообщ. №1
Какая разница людям кто ими управляет?Тем КТО управляет - разница есть...
Цитата
Он заметил, что те же технологии могут быть использованы и во благо.В руках "правильных" людей...)
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Владислав
17536
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№3
10.07.2018 11:13
У них есть несколько выборов или они номинально остаются и делают как им говорят или они уходят так или иначе. Оставлять биосистемы на управление ими же нельзя. Люди негуманоидная система снизу - состоят из них и сверху - управляют ими, а лишь в середине есть то что мы называем Человек и присутствует она не у всех. Часть 2-4% до сих пор или уже звери с интеллектом. Есть страны где процент этот выше есть ниже. Социальные нормы обязательно должны модерироваться чтобы расти а не падать - другого, стояние на месте не дано - будут тогда падать.
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