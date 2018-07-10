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Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров

10.07.2018 Lenta.ru 1045 3
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Скафандр «Орлан-МКС»
Скафандр «Орлан-МКС».
Источник: Ростех

Из-за санкционной политики Запада российские скафандры нового поколения "Орлан-МКС" могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем системы передачи информации, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.

Он рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие. "Но неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только с российскими комплектующими", — отметил Поздняков.

По его словам, в настоящее время "определен максимальный и минимальный перечни работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить". "По минимуму — планируем модернизировать рукава и, возможно, увеличить размеры входа в скафандр, чтобы для крупных космонавтов устранить неудобства при его использовании. Для упрощения работ по техобслуживанию скафандра изменить расположение агрегатов ранца", — пояснил Поздняков.

По максимуму, сверх перечисленных работ, планируется "встроить в скафандр автоматическую систему спасения и проекционную систему в шлем для передачи космонавту информации". "При этом надо иметь в виду, что не все можно сделать из отечественных материалов", — добавил Поздняков.

Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских, обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. По его словам, скафандры НАСА возвращаются на землю грузовиками Dragon (корабли компании SpaceX единственные рассчитаны на возвращение грузов с МКС на землю).

"Наши грузовые корабли "Прогресс" сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на пилотируемых "Союзах" из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется возможным. Если появится многоразовый корабль, в том числе его грузовая версия, то можно будет и скафандры возвращать на полноценное техобслуживание, что рационально во всех отношениях", — отметил Поздняков.

В июне в пояснительной записке к отчету за 2017 год крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" отмечалось, что предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
09.07.2018
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Страны
Россия
США
Продукция
РД-180
Компании
NASA
SpaceX
Энергомаш им. Глушко
Проекты
2020-й год
МКС
Прогресс ТГК
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  • Комментарии
Комментариев 3, отображено с 1 по 3
№1
Владислав
Удалено / Офтопик
№2
siamsky
Удалено / Офтопик
RU
Владислав
17536
№3
10.07.2018 13:41
Касаемо ВВП мне очень понравилась вот эта зарисовка с "голос Германии" "Дурдома"

Трамп это месть русских за Ельцина


Я считаю что данный комментарий имеет отношение к статье т.к. источник информации данной статьи есть пропаганда, как и сама статья, её содержание и на пропаганду надо отвечать релевантно.
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