Западные санкции лишат космонавтов современных скафандров
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Скафандр «Орлан-МКС».
Источник: Ростех
Из-за санкционной политики Запада российские скафандры нового поколения "Орлан-МКС" могут остаться без автоматической системы спасения и встроенной в шлем системы передачи информации, сообщил ТАСС генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.
Он рассказал, что на предприятии используются импортные комплектующие. "Но неизвестно, будут ли они нам доступны в дальнейшем из-за санкционной политики Запада. В случае ограничений выполним работы в объеме минимального перечня, только с российскими комплектующими", — отметил Поздняков.
По его словам, в настоящее время "определен максимальный и минимальный перечни работ, которые при модернизации скафандра хотели бы выполнить". "По минимуму — планируем модернизировать рукава и, возможно, увеличить размеры входа в скафандр, чтобы для крупных космонавтов устранить неудобства при его использовании. Для упрощения работ по техобслуживанию скафандра изменить расположение агрегатов ранца", — пояснил Поздняков.
По максимуму, сверх перечисленных работ, планируется "встроить в скафандр автоматическую систему спасения и проекционную систему в шлем для передачи космонавту информации". "При этом надо иметь в виду, что не все можно сделать из отечественных материалов", — добавил Поздняков.
Гендиректор также рассказал, что НПП планирует провести работы по повышению ремонтопригодности российских скафандров, которые, в отличие от американских, обслуживаются на орбите и не возвращаются на землю. По его словам, скафандры НАСА возвращаются на землю грузовиками Dragon (корабли компании SpaceX единственные рассчитаны на возвращение грузов с МКС на землю).
"Наши грузовые корабли "Прогресс" сгорают в атмосфере, а возвращать скафандры на пилотируемых "Союзах" из-за ограничений по габаритам и массе груза не представляется возможным. Если появится многоразовый корабль, в том числе его грузовая версия, то можно будет и скафандры возвращать на полноценное техобслуживание, что рационально во всех отношениях", — отметил Поздняков.
В июне в пояснительной записке к отчету за 2017 год крупнейшего российского производителя ракетных двигателей НПО "Энергомаш" отмечалось, что предприятия ракетно-космической отрасли России уже в 2020 году ощутят негативные последствия, вызванные отказом США от покупки ракетных двигателей РД-180 и РД-181.
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09.07.2018
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Владислав
17536
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№3
10.07.2018 13:41
Касаемо ВВП мне очень понравилась вот эта зарисовка с "голос Германии" "Дурдома"
Трамп это месть русских за Ельцина
Я считаю что данный комментарий имеет отношение к статье т.к. источник информации данной статьи есть пропаганда, как и сама статья, её содержание и на пропаганду надо отвечать релевантно.
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