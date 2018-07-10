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"Порубщик-2" как убийца спутников

10.07.2018 Военное обозрение 1148 1
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Информационная служба РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщает о новейшей российской разработке авиационного характера. В материале информационного агентства утверждается, что речь идёт о самолёте-постановщике помех, который призван сменить Ил-22ПП "Порубщик".

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Отмечено, что новейший авиационный комплекс способен осуществлять радиолокационное и иное подавление, которое способно распространяться даже на спутниковую группировку.

В статье РИА Новости говорится о том, что машина в итоге получит современное бортовое оборудование, которое позволит работать по наземным, воздушным, морским и космическим объектами. В частности, самолёт сможет выводить из строя те спутники, которые отвечают за обеспечение навигации и радиосвязи.

Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готов. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.

Из материала:

Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.

Рабочее название нового постановщика помех – "Порубщик-2", однако отмечено, что на итоговом этапе работ по данному проекту его название будет изменено.

Для справки: Ил-22ПП "Порубщик" совершил свой первый полёт относительно недавно – в 2011 году. Его оборудование сканирует весь спектр сигналов, выделяя из них набор сигналов противника. После обнаружения наиболее важных сигналов противника, "Порубщик" включая систему РЭБ, работающую в нужном частотном диапазоне. Самолёт Ил-22 избирался как база для "Порубщика" в связи с параметрами по продолжительности полёта.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-22
Ил-76
Ту-214
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Сергей-82
13191
№1
10.07.2018 06:54
Ведь до этого говорили что на Ил-114
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