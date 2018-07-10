"Порубщик-2" как убийца спутников

Информационная служба РИА Новости со ссылкой на источник в ОПК сообщает о новейшей российской разработке авиационного характера. В материале информационного агентства утверждается, что речь идёт о самолёте-постановщике помех, который призван сменить Ил-22ПП "Порубщик".

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Отмечено, что новейший авиационный комплекс способен осуществлять радиолокационное и иное подавление, которое способно распространяться даже на спутниковую группировку.

В статье РИА Новости говорится о том, что машина в итоге получит современное бортовое оборудование, которое позволит работать по наземным, воздушным, морским и космическим объектами. В частности, самолёт сможет выводить из строя те спутники, которые отвечают за обеспечение навигации и радиосвязи.

Эскизный проект сменщика Ил-22ПП уже готов. Теперь проект переходит на стадию опытно-конструкторских изысканий.

Из материала:

Однозначно будет новый планер – прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76.

Рабочее название нового постановщика помех – "Порубщик-2", однако отмечено, что на итоговом этапе работ по данному проекту его название будет изменено.

Для справки: Ил-22ПП "Порубщик" совершил свой первый полёт относительно недавно – в 2011 году. Его оборудование сканирует весь спектр сигналов, выделяя из них набор сигналов противника. После обнаружения наиболее важных сигналов противника, "Порубщик" включая систему РЭБ, работающую в нужном частотном диапазоне. Самолёт Ил-22 избирался как база для "Порубщика" в связи с параметрами по продолжительности полёта.