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Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока

10.07.2018 Военное обозрение 1221 2
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Первый полет тяжелого стелс-беспилотника "Охотник" разработки компании "Сухой" состоится до конца 2018 года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.


Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник: http://bastion-karpenko.ru/

По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.

Работы по созданию "Охотника" ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО "Сухой".


Комплекс с беспилотным летательным аппаратом по НИР "Охотник-Б" (с) Министерство обороны России.
Источник: paralay.iboards.ru

Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме "летающее крыло" с применением технологии "Стелс". Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.

По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме "летающее крыло" и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.

Федулов отметил, что "Охотник", скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.

Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-47B
Компании
Boeing
Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Сухой ПАО
Проекты
БПЛА
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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Владислав
17536
№1
10.07.2018 10:09
Вопрос в серийности. Вот к примеру на базе СР-10 дронов можно производить до 200шт в год.
Если класса 70-120кг, он сам как КР, то десятки тысяч а этих 20-50, не больше
0
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RU
ID: 1701
2974
№2
10.07.2018 11:33
После успешного завершения испытаний, когда придёт время покупать, выйдет некто Борисов и скажет
- МО не видит смысла форсировать массовое производство ударного беспислотника, а надо сосредоточиться на создании гиперзвукового космического беспилотника 7-го поколения
+5
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