Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока

Первый полет тяжелого стелс-беспилотника "Охотник" разработки компании "Сухой" состоится до конца 2018 года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.

Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У". Источник: http://bastion-karpenko.ru/

По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.

Работы по созданию "Охотника" ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО "Сухой".

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом по НИР "Охотник-Б" (с) Министерство обороны России. Источник: paralay.iboards.ru

Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме "летающее крыло" с применением технологии "Стелс". Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.

По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме "летающее крыло" и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.

Федулов отметил, что "Охотник", скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.

Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.