Российский тяжелый БЛА поднимется в воздух раньше срока
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Первый полет тяжелого стелс-беспилотника "Охотник" разработки компании "Сухой" состоится до конца 2018 года, передает ТАСС сообщение своего источника в российском ОПК.
|Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
|Источник: http://bastion-karpenko.ru/
По словам собеседника, работы по тяжелому дальнему беспилотнику находятся на завершающей стадии. В частности, практически готов первый опытный образец, который до конца текущего года начнет выполнение испытательных полетов.
Работы по созданию "Охотника" ведет Новосибирский завод имени Чкалова, находящийся в составе ПАО "Сухой".
|Комплекс с беспилотным летательным аппаратом по НИР "Охотник-Б" (с) Министерство обороны России.
|Источник: paralay.iboards.ru
Минобороны РФ выдало контракт на разработку БЛА в 2011 году. Макет беспилотника для наземных испытаний был создан в 2014 году. Масса БЛА – 20 тонн. Он создан по схеме "летающее крыло" с применением технологии "Стелс". Оснащен реактивной силовой установкой. Предполагаемая скорость – до 1 тысячи километров в час.
По мнению эксперта Дениса Федулова, речь, возможно, идет о разработке БЛА, похожего на такие западные образцы как X-47B от компании Northrop Grumman или Phantom Ray от компании Boeing – оба построены по схеме "летающее крыло" и имеют взлетную массу 20 и 16 тонн соответственно.
Федулов отметил, что "Охотник", скорее всего, проектировался для решения тех же задач, что и западные беспилотники: поражение средств ПВО противника, его пунктов связи и управления.
Эксперт добавил, что первые полеты упомянутых американских дронов состоялись еще в 2011 году, однако в серию они пока не пошли из-за несовершенства технологий, касающихся работы в автономном режиме.
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09.07.2018
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09.07.2018 Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет полеты в этом году
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:09
Вопрос в серийности. Вот к примеру на базе СР-10 дронов можно производить до 200шт в год.
Если класса 70-120кг, он сам как КР, то десятки тысяч а этих 20-50, не больше
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ID: 1701
2974
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№2
10.07.2018 11:33
После успешного завершения испытаний, когда придёт время покупать, выйдет некто Борисов и скажет
- МО не видит смысла форсировать массовое производство ударного беспислотника, а надо сосредоточиться на создании гиперзвукового космического беспилотника 7-го поколения
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