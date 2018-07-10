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Гиперточный Snibot. Французы придумали робота-снайпера

10.07.2018 Военное обозрение 539 1
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Робот Snibot.
Робот Snibot.
Источник: defence-blog.com

Во Франции решили заменить полицейских снайперов роботами. Первые успехи уже есть, французская компания SD4E продемонстрировала мобильную роботизированную платформу, на которой установлен высокоточный снайперский комплекс, передает "Warspot" со ссылкой на портал defence-blog.com.

Платформа получила от разработчиков название Snibot и, как заявляет представитель компании Мишель Яковлефф, данный робот обладает "гиперточностью". По его словам, он способен гарантированно поразить одну и ту же точку на теле несколькими выстрелами с расстояния 200-300 метров. При этом, по задумке создателей платформы, основной задачей робота является не уничтожение правонарушителя, а нейтрализация угрозы. В программе робота "прописан" запрет на поражение туловища и головы человека, разрешается стрельба только по конечностям. ТТХ платформы нет, не известен ни калибр снайперского комплекса, ни скорострельность, ни другие технические подробности.

Компания SD4E позиционирует роботизированную снайперскую платформу Snibot как средство охраны важных режимных объектов, кроме того, по заявлению разработчиков, робот может быть применен в полицейских операциях, а также задействован в боевых действиях.
09.07.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Робот
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17536
№1
10.07.2018 10:42
с 200-300м в руку это точность?  1МОА винтовки будет достаточно.

Кроме того нет как у робота с оружием Лобаева возможности его приподнять для точного выстрела. Minirex Rs1a3
Конструкторское бюро интегрированных систем но сайт "на реконструкцию закрыли".
http://lobaev.com/novosti/robot-snajper-k-boyu-gotov-novinka-rossijskih-oruzhejnikov


Самое интересное с 1мин 35с..


Лет 10 назад Foster-Miller, Inc. позднее примерно так выглядел с 5,56мм пулемётом бельгийской конструкции:
-1
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