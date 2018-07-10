Войти

Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой

10.07.2018 Военное обозрение 716 1
0
Понравилась новость?
 +2

В Ейске Краснодарского края до конца года будет построена и сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса, предназначенная для тренировок палубной авиации, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Минобороны РФ

Согласно сообщению, на территории аэродрома строится новая взлетно-посадочная полоса, оборудованная аэрофинишерами, которая представляет собой железобетонную конструкцию с металлическим покрытием. На настоящий момент бетонное основание полосы уже уложено. Одновременно ведется строительство новой инфраструктуры для летчиков морской авиации. Работы также планируется закончить к концу года. Ход работы проконтролировал первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки в войска ЮВО.

Напомним, что ранее аналогичный комплекс НИТКА был построен в советское время под городом Саки в Крыму, где и проходили тренировки летчиков палубной авиации. После отделения Украины, Россия взяла комплекс в аренду, но в дальнейшем отказалась от его эксплуатации в виду непомерной арендной платы, требуемой украинской стороной. Было принято решение о строительстве аналогичного объекта в Краснодарском крае, но после возвращения Крыма в Россию, строительство Ейского комплекса заморозили. В настоящее время принято решение о завершении строительства комплекса НИТКА на юге России.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
НИТКА
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Цаликов Руслан
  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
штурм
3955
№1
10.07.2018 20:47
так и Нитку в Саках хотели реконструировать....
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 23:22
  • 2
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
  • 10.07 23:20
  • 17
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 10.07 21:59
  • 11
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
  • 10.07 21:51
  • 7
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 10.07 20:47
  • 1
Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой
  • 10.07 20:46
  • 8
Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA
  • 10.07 20:17
  • 1559
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 19:10
  • 1
Квантово-защищённую линию передачи данных создала телекоммуникационная компания British Telecom
  • 10.07 18:08
  • 5
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 10.07 17:46
  • 125
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 10.07 16:23
  • 1
Глава НПП "Звезда": костюм для летчиков Су-57 подготовлен к летным испытаниям
  • 10.07 16:18
  • 9
Энергохлам
  • 10.07 14:18
  • 2
Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов
  • 10.07 14:11
  • 30
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 10.07 14:08
  • 4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки