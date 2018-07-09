Индия готова вернуться в проект создания FGFA. Правда, на определенных условиях
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Истребитель Су-57.
Источник: http://www.globallookpress.com
Индия не считает вопрос совместного с Россией создания истребителя пятого поколения FGFA на базе российского Су-57 "окончательно закрытым", пишет индийское издание Press Trust of India со ссылкой на индийские высокопоставленные источники.
Как сообщает издание, в настоящее время между Индией и Россией существуют разногласия по поводу распределения затрат на проект. Кроме этого, индийскую строну не устраивают технологии строительства самолета и количество машин, которые должны быть построены в рамках проекта FGFA для индийских ВВС. По мнению индийской стороны, затраты Нью-Дели на проект слишком высоки, но Индия готова вернуться в проект, если произойдет перераспределение расходов между участниками. Об этом, пишет издание, Индия уже якобы проинформировала Россию. И хотя на сегодняшний день никаких "подвижек в этом вопросе нет", индийская сторона "дверь в этот проект еще не закрыла".
Напомним, что в конце апреля этого года Индия официально завила о выходе из проекта создания нового истребителя пятого поколения FGFA, пояснив это тем, что программа является слишком дорогой и стоит около 30 млрд. долларов. Кроме этого, индийская сторона утверждает, что у России нет никаких уникальных технологий для создания истребителя пятого поколения.
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09.07.2018
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