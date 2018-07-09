На Украине стартовали международные учения Ѕеа Breeze – 2018
|
|
В Одессе сегодня стартовали международные военные учения "Си Бриз - 2018", которые на Украине почему-то называют украинско-американскими. В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих из 19 стран.
http://dumskaya.net/
На церемонии открытия учений выступил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который заявил, что основной темой учений будет "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе". В морской части учений примут участие около тридцати кораблей и катеров, среди которых американский ракетный эсминец USS Porter, болгарский корвет "Бодри", турецкий фрегат "Явуз" и турецкая подводная лодка "Йілдирай", а также корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Украинская сторона будет представлена катерами. Кроме морской части учений, проведут и воздушную, в которой будет участвовать около двадцати летательных аппаратов.
http://dumskaya.net/
Руководство учениями в этом году будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США. В международный штаб войдет личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ, который и будет "управлять учениями".
Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
11.07.2018 "США не будут воевать ни за Украину, ни вместе с ней"
13.06.2018 Летучие голландцы. Как устроены боевые корабли-невидимки
12.04.2018 Приплыли. Что могут сделать с сирийской армией два эсминца США
02.04.2018 Огромный флот Китая родом из СССР поразил США
26.03.2018 Капитан 1 ранга Марина Каналюк: ВМС в Крыму принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь
05.03.2018 Вашингтон готовится к долгой борьбе с Москвой и Пекином
15.01.2018 На страже Прибалтики
15.01.2018 Клинцевич назвал провокацией совместные учения ВМС Украины и США