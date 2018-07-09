На Украине стартовали международные учения Ѕеа Breeze – 2018

В Одессе сегодня стартовали международные военные учения "Си Бриз - 2018", которые на Украине почему-то называют украинско-американскими. В учениях принимают участие более двух тысяч военнослужащих из 19 стран.

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На церемонии открытия учений выступил командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко, который заявил, что основной темой учений будет "Проведение национальной морской операции по безопасности в кризисном регионе". В морской части учений примут участие около тридцати кораблей и катеров, среди которых американский ракетный эсминец USS Porter, болгарский корвет "Бодри", турецкий фрегат "Явуз" и турецкая подводная лодка "Йілдирай", а также корабль управления 6 флота США Mount Whitney. Украинская сторона будет представлена катерами. Кроме морской части учений, проведут и воздушную, в которой будет участвовать около двадцати летательных аппаратов.

http://dumskaya.net/

Руководство учениями в этом году будет осуществляться с борта штабного корабля ВМС США. В международный штаб войдет личный состав недавно созданного морского командования ВМС ВСУ, который и будет "управлять учениями".

Учения пройдут в северо-западной части Черного моря, а также в Одесской и Николаевской областях.