Мягкий "Молот". Украинские эксперты о выявленном браке "новейших" миномётов

Украинские эксперты продолжают анализировать трагический случай, произошедший во время учебно-боевых стрельб с применением миномёта "Молот". На данный момент сообщается о том, что жертвами разрыва миномёта стали трое военнослужащих, число пострадавших возросло до девяти. Взрыв произошёл на полигоне в Ровенской области.

В общей же сложности при эксплуатации миномётов "Молот", которые громко называли "гордостью украинской оборонки", погибли 12 украинских военнослужащих, ранения различной степени тяжести получили 38 человек.

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Предварительный анализ показал, что при производстве миномётов "Молот" использовался металл, который далёк от технических норм, достаточных для применения в качестве основы такого вида вооружения. Избыточное давление, возникающее в момент выстрела, сопоставимо с пределом прочности металла, из которого миномёт изготовлен. Это приводит к деформации канала ствола и его последующему разрыву.

УНИАН публикует заявление депутата ВРУ Андрея Кожемякина, возглавляющего комитет ВРУ по обеспечению правоохранительной деятельности.

Кожемякин:

Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть.

Для справки: М120-15 "Молот" калибра 120 мм изготовляется предприятием "Маяк" (Киев). Из презентации предприятия: предназначен для поражения навесным огнём живой силы противника и разрушения полевых укреплений. Пока "Молот" с успехом уничтожает живую силу именно украинских вооружённых сил, причём без осуществления навесного огня.