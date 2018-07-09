Мягкий "Молот". Украинские эксперты о выявленном браке "новейших" миномётов
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Украинские эксперты продолжают анализировать трагический случай, произошедший во время учебно-боевых стрельб с применением миномёта "Молот". На данный момент сообщается о том, что жертвами разрыва миномёта стали трое военнослужащих, число пострадавших возросло до девяти. Взрыв произошёл на полигоне в Ровенской области.
В общей же сложности при эксплуатации миномётов "Молот", которые громко называли "гордостью украинской оборонки", погибли 12 украинских военнослужащих, ранения различной степени тяжести получили 38 человек.
http://www.mayak.com.ua
Предварительный анализ показал, что при производстве миномётов "Молот" использовался металл, который далёк от технических норм, достаточных для применения в качестве основы такого вида вооружения. Избыточное давление, возникающее в момент выстрела, сопоставимо с пределом прочности металла, из которого миномёт изготовлен. Это приводит к деформации канала ствола и его последующему разрыву.
УНИАН публикует заявление депутата ВРУ Андрея Кожемякина, возглавляющего комитет ВРУ по обеспечению правоохранительной деятельности.
Кожемякин:
Эксперты по металлу утверждают, что марка стали стволов не соответствует техническим характеристикам - она более мягкая, чем должна быть.
Для справки: М120-15 "Молот" калибра 120 мм изготовляется предприятием "Маяк" (Киев). Из презентации предприятия: предназначен для поражения навесным огнём живой силы противника и разрушения полевых укреплений. Пока "Молот" с успехом уничтожает живую силу именно украинских вооружённых сил, причём без осуществления навесного огня.
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09.07.2018
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