Из-за русского флота. Британия объявила об усилении группировки в Северной Атлантике

Министерство обороны Соединенного королевства приняло решение об усилении своей военно-морской группировки в Северной Атлантике. К такому решению военное ведомство пришло, по словам главы Королевского военно-морского флота (ВМФ) Великобритании адмирала Филипа Джонса, из-за роста военного потенциала России.

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В своем интервью телеканалу Sky News адмирал заявил, что усиление группировки британского флота в Северной Атлантике является ответной реакцией на увеличение военных возможностей России. Он отметил, что еще десять лет назад никто и не мог представить, что Россия возродит свой военно-морской флот. Потенциал русского флота впечатляет, Россия явно вкладывает деньги в развитие своего флота и проводит научно-исследовательские работы по планированию и постройке новых кораблей.

Основной задачей усиленной группировки британского флота, по словам адмирала, будет защита подводных коммуникационных линий, по которым передается до 97% мирового трафика, в том числе финансовые транзакции. По мнению Джонса, у российского флота имеются технологии обнаружения и уничтожения таких линий. Адмирал заявил, что "раз российские корабли идут в Северную Атлантику, значит они там изучают возможность повредить кабели связи".