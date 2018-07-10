Росгвардия заказала 26 снайперских винтовок СВ-98
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26 снайперских винтовок СВ-98 калибра 7,62х54 получит Росгвардия согласно контракту, заключенному с АО "Концерн "Калашников" (входит в госкорпорацию "Ростех"), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию, размещенную в системе "СПАРК-Маркетинг".
Согласно контракту, винтовки необходимо поставить до 20 ноября 2018 года. Оговоренная сумма по контракту составляет 8 млн. рублей.
http://oruzhie.info/
СВ-98 (Индекс ГРАУ — 6В10) — российская магазинная снайперская винтовка, была разработана коллективом НПО "Ижмаш" (ныне - "АО Концерн Калашников") под руководством Владимира Стронского в 1998-2000 году на базе спортивной винтовки Рекорд-CISM. Оружие предназначено для высокоточного уничтожения живой силы противника на дальностях до 1000 метров. В 2013 году оружие подверглось незначительной модификации: вместо ложи из высокопрочной многослойной авиационной фанеры, оружие получило ложу из алюминиевых сплавов.
Общая длина винтовки составляет 1270 мм, масса с оптическим прицелом и быстросъемным тактическим глушителем - 7,8 кг. Винтовка СВ-98 использует ручную перезарядку. Штатным для нее является оптический прицел кратности 3-10Х 1 П69 "Гиперион". Для питания винтовки используется магазин вместимостью 10 патронов 7,62x54R.
Применяется специальными подразделениями Минобороны, Минюста, МВД, ФСБ, Росгвардии.
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09.07.2018
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штурм
3955
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№1
10.07.2018 08:00
Лабаевские Т-5000 начинаются с 330 тысяч, а они в разы круче этой тренировочной стрелялки с прикладом из фанеры по цене 307 тыс. Руб.
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Сергей-82
13191
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№2
10.07.2018 08:46
Цитата, штурм сообщ. №1
Лабаевские Т-5000 начинаются с 330 тысячТ-5000 не Лобаевская,а ОРСИС. http://www.orsis.com/production/item/31 и цена от 390 тыс.р за ГОЛУЮ в гражданском варианте,вот цена граждаанской Св-98(рекорд) http://armsline.ru/catitem/9340/ 156 тыс.р,то есть в 2,5 раза дешевле чем Т-5000 Орсис,так что установи прицел хорошии ,другие прибомбасы+ военный вариант и вполне будет 300,а вот Орсис вылезет под 550-600.В принципе адекватная цена для Св-98.
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