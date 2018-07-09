Роскосмос впервые снимет на видео полет грузового корабля "Прогресс"
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Одна из ракет серии Союз РКЦ Прогресс во время испытания на космодроме Восточный в Амурской области.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов
Камеры снимут полет ракеты-носителя "Союз-2.1а", с помощью которой "Прогресс" будет запущен с космодрома Байконур
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Видеокамеры впервые установлены на грузовом корабле "Прогресс МС-09", который 10 июля отправится к Международной космической станции (МКС). Они снимут полет ракеты-носителя "Союз-2.1а", с помощью которой "Прогресс" будет запущен с космодрома Байконур, сообщили в понедельник ТАСС в Роскосмосе.
"На корабле установлены бортовые системы видеоконтроля для контроля полета ракеты космического назначения", - сказали в госкорпорации.
Ранее Роскосмос впервые отработал методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив внешние видеокамеры на космическом корабле "Союз МС-09" во время его старта 6 июня. Тогда в госкорпорации сообщили, что дополнительная внешняя камера устанавливается на пилотируемых и грузовых кораблях начиная с "Союза МС-09" и "Прогресса МС-09" для обеспечения визуального контроля (помимо бортовой системы видеоконтроля) при отделении третьей ступени от космического корабля.
Роскосмос в будущем намерен интегрировать видео с бортовых видеокамер в большинство пусковых кампаний для популяризации космоса.
Ранее видеокамеры уже были установлены на ракетах-носителях "Союз" при запусках с космодрома Восточный. Как сообщал заместитель генерального директора госкорпорации по автоматическим космическим комплексам и системам Михаил Хайлов, Роскосмос планирует устанавливать видеокамеры на ракеты-носители при всех последующих запусках с Восточного. По его словам, когда идет выведение разгонного блока и полезной нагрузки на промежуточную орбиту, работает камера и в реальном времени показывает полет ракеты. Хайлов также добавил, что на разгонные блоки "Фрегат" также устанавливаются камеры, чтобы отследить выведение полезной нагрузки на расчетную орбиту.
Старт грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:51 с 31-й площадки Байконура. Стыковка корабля с МКС намечена в тот же день, в 04:39 мск. Этот корабль впервые полетит к станции по сверхкоторкой схеме, которая предполагает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).
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09.07.2018
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