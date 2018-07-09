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Аэродинамические испытания "Федерации" в ЦАГИ планируется завершить в 2018-2019 годах

10.07.2018 ТАСС 618 0
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ПТК "Федерация"
ПТК "Федерация".
Источник: РКК "Энергия"

Сообщается о завершении испытания в гиперзвуковых аэродинамических трубах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Аэродинамические испытания макетов возвращаемой капсулы перспективного пилотируемого корабля "Федерация" в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) планируется завершить в 2018-2019 годах, сообщили в понедельник в пресс-службе РКК "Энергия" (предприятие - разработчик корабля).

"Завершить экспериментальные исследования аэродинамических и теплообменных характеристик корабля "Федерация" планируется в 2018-2019 годах", - сказали в корпорации.

Сообщается, что уже завершены испытания в гиперзвуковых аэродинамических трубах. "Полученные данные позволят выяснить, как распределяется температура по поверхности возвращаемого аппарата перспективного транспортного корабля на участке спуска, а также уточнить необходимую толщину теплозащиты", - уточнили в РКК "Энергия".

"В ходе дальнейших испытаний специалистам также предстоит определить аэродинамические характеристики отделяемого головного блока системы аварийного спасения и космической головной части в составе ракеты космического назначения, получить информацию для анализа устойчивости и управляемости объектов, тепловых воздействий на аппарат на участке спуска и расчета нагрузок. Результаты испытаний должны подтвердить и уточнить расчетные характеристики изделия, используемые для проектных исследований", - добавили в РКК "Энергия".

В отличие от "Союзов" "Федерация" будет устанавливаться на ракету-носитель в открытом виде - поверхность носовой части корабля будет выполнять функцию головного обтекателя, поэтому необходимы исследования его аэродинамических качеств и построения тепловой карты для ситуации старта. Кроме того, в отличие от "Союзов" у "Федерации" не будет аэродинамических стабилизаторов, поэтому, в случае нештатной ситуации и "отстреливания" от ракеты, корабль будет стабилизироваться только за счет двигателей. Это также требует дополнительных исследований.

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.
09.07.2018
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принадлежат ТАСС
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