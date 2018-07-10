Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности по данным со спутников
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Заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские школьники и студенты будут изучать географию, биологию и историю с помощью виртуальной реальности (VR), созданной в том числе на базе информации со спутников. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Российские космические системы" (РКС).
"Сейчас мы ведем проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах", - сказал заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров, слова которого приводит пресс-служба.
В рамках проекта компании Atlas-VR создается достоверный цифровой двойник Земли для визуального мониторинга изменений, моделирования процессов, управления развитием территорий.
"Рельеф местности воссоздается за счет сканирования поверхности в стереорежиме и полностью соответствует реальному миру. Высокодетализированный растительный мир "выращивается" по мультиспектральным данным, получаемым спутниками дистанционного зондирования Земли. Данные об атмосфере и погоде обновляются через интернет", - пояснили в пресс-службе РКС. Программа позволяет моделировать не только объекты, но и сложные явления, события и процессы.
На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории. По словам Нестерова, "в условиях цифровой экономики мы рассматриваем Atlas-VR как проект, нацеленный на подготовку Data Scientists - специалистов будущего, способных работать с новыми видами данных".
Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
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09.07.2018
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