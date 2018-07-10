Войти

Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности по данным со спутников

10.07.2018 ТАСС 591 1
0
Понравилась новость?
 0
Заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров
Заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС

На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские школьники и студенты будут изучать географию, биологию и историю с помощью виртуальной реальности (VR), созданной в том числе на базе информации со спутников. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Российские космические системы" (РКС).

"Сейчас мы ведем проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах", - сказал заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках проекта компании Atlas-VR создается достоверный цифровой двойник Земли для визуального мониторинга изменений, моделирования процессов, управления развитием территорий.

"Рельеф местности воссоздается за счет сканирования поверхности в стереорежиме и полностью соответствует реальному миру. Высокодетализированный растительный мир "выращивается" по мультиспектральным данным, получаемым спутниками дистанционного зондирования Земли. Данные об атмосфере и погоде обновляются через интернет", - пояснили в пресс-службе РКС. Программа позволяет моделировать не только объекты, но и сложные явления, события и процессы.

На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории. По словам Нестерова, "в условиях цифровой экономики мы рассматриваем Atlas-VR как проект, нацеленный на подготовку Data Scientists - специалистов будущего, способных работать с новыми видами данных".

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Проекты
Военные учения
ИТ
  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17536
№1
10.07.2018 10:25
Также как с чубайсовскими планшетами на e-ink которые десятки млн евро отослал в Великобританию не получив технологии производства цветных дисплеев?
За наш счёт развивает IT индустрию Запада.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 00:09
  • 9
Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA
  • 10.07 23:22
  • 2
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
  • 10.07 23:20
  • 17
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 10.07 21:59
  • 11
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
  • 10.07 21:51
  • 7
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 10.07 20:47
  • 1
Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой
  • 10.07 20:17
  • 1559
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 19:10
  • 1
Квантово-защищённую линию передачи данных создала телекоммуникационная компания British Telecom
  • 10.07 18:08
  • 5
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 10.07 17:46
  • 125
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 10.07 16:23
  • 1
Глава НПП "Звезда": костюм для летчиков Су-57 подготовлен к летным испытаниям
  • 10.07 16:18
  • 9
Энергохлам
  • 10.07 14:18
  • 2
Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов
  • 10.07 14:11
  • 30
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 10.07 14:08
  • 4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки