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Более 500 бывших украинских военнослужащих в Севастополе нуждаются в жилье

10.07.2018 ТАСС 405 0
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Военнослужащие вооруженных сил России в Крыму. Архивное фото
Военнослужащие вооруженных сил России в Крыму. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

Речь идет о военных пенсионерах, которые служили в ВС Украины до воссоединения Крыма с Россией и вышли на пенсию до марта 2014 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Севастополя утвердили порядок предоставления субсидий на приобретение или строительство жилья для военных пенсионеров-севастопольцев, служивших в Вооруженных силах Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с РФ в 2014 году, и нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В правительство региона уже поступили данные о более чем 500 бывших военнослужащих.

Ранее сообщалось, что во время визита в Севастополь в августе прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил властям Севастополя решить проблему обеспечения жильем военных пенсионеров, служивших в ВС Украины до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 22 марта 2018 года президент подписал указ об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан РФ, проживающих на территориях Республики Крым и Севастополя.

"В настоящее время в правительство Севастополя поступили данные 553 человек, нуждающихся в жилье и подпадающих под указанную категорию", - сказали в пресс- службе.

В пресс-службе сообщили, что в понедельник в Севастополе на заседании регионального правительства приняли постановление с утвержденным порядком предоставления субсидии на приобретение либо строительство жилья для бывших украинских военных, вышедших в отставку до марта 2014 года и проживающих на территории Севастополя и Крыма. По данным пресс-службы, в этом году на эти цели выделят 131 млн рублей.

"В соответствии с разработанным порядком бывшим украинским военнослужащим предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. Источником финансирования является субвенция, предусмотренная указом президента РФ", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора Департамента капитального строительства города Севастополя Алексея Филиппова.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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