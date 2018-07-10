Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации начались в России
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Полки дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, начались в России. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.
"Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении.
В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.
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09.07.2018
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gerrfrost
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№1
10.07.2018 09:12
Вчера в Иваново прилело 30 бортов Ил-76. Забили весь аэродром.
Цитата, q
Более 30 военно-транспортных самолетов Ил-76 прибыли на аэродром «Северный».Интервью и репортаж см. с 2:15
Обратите внимание как технику построили на 3:32
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