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Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации начались в России

10.07.2018 ТАСС 425 2
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Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Полки дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, начались в России. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении.

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.
09.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
gerrfrost
3777
№1
10.07.2018 09:12
Вчера в Иваново прилело 30 бортов Ил-76. Забили весь аэродром.
Цитата, q
Более 30 военно-транспортных самолетов Ил-76 прибыли на аэродром «Северный».

На взлетно-посадочную полосу приземлились экипажи из Таганрога, Твери, Ульяновска, Омска. Также в Иваново прибыли военнослужащие 106-ой  тульской гвардейской дивизии ВДВ. Именно ее 137 полк будет десантироваться с военно-транспортных гигантов.

Запланировано десантирование как техники, так и личного состава. Всего 53 боевых машины десанта и экипажи. Скоро технику погрузят в самолеты. А в четверг борта отправятся на десантирование в Рязанскую область. Отметим, что таких масштабных учений ни у летчиков, ни у десантников не было с советских времен. Кроме того, впервые за долгое время состоится десантирование внутри боевых машин.

С неба на землю вместе с экипажами десантируются новейшие БМД-4М и БТР МДМ. Правда, сделают это не военнослужащие ВДВ, а испытатели – так как техника ещё не принята на вооружение. Такая тренировка сложнейшая задача не только для ВДВ, но и для лётчиков. Ведь они летят на десантирование плотным боевым порядком.

«Самолеты идут на очень маленьких интервалах и дистанциях между собой. Сложность заключается в том, что необходимо выдержать свое место относительно впереди-идущего и сзади идущего самолета. Десантирование – 2 километра между самолетами. Чтобы вы понимали, на данной скорости, это, получается, порядка 20 секунд», - рассказал командир экипажа Ил-76МД Алексей Каламбет.
https://ivteleradio.ru/news/2018/07/09/v_ivanove_startovali_masshtabnye_voennye_ucheniya
Интервью и репортаж см. с 2:15
Обратите внимание как технику построили на 3:32
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RU
Leron
3301
№2
10.07.2018 09:46
Полигон не маловат под Рязанью для такой "армады" там ИЛ в два захода полностью десантируется.
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