Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации начались в России



Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Полки дислоцируются в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Масштабные учения с участием трех полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, начались в России. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей", - говорится в сообщении.

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.