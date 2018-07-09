Патрушев рассказал, что угрожает стабильности в Крыму
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму сохраняется из-за политики властей Украины, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняются. Они, прежде всего, связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией", - сказал Патрушев на совещании в Севастополе.
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09.07.2018
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