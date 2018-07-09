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Патрушев рассказал, что угрожает стабильности в Крыму

10.07.2018 РИА Новости 410 0
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Угроза дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации в Крыму сохраняется из-за политики властей Украины, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Угрозы дестабилизации общественно-политической и социально-экономической ситуации сохраняются. Они, прежде всего, связаны с деструктивными устремлениями действующей политической власти Украины и особенно с агрессивной деятельностью украинских националистов, не принимающих волеизъявление народов Крыма о воссоединении с Россией", - сказал Патрушев на совещании в Севастополе.
09.07.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Украина
Персоны
Патрушев Николай
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