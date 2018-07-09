Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены, считает Патрушев



Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Максим Блинов

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Важнейшие объекты в Крыму недостаточно защищены от террористов, из-за недостатка финансов не введены в работу комплексы "Безопасный город", констатировал в понедельник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Не в полной мере решены задачи по обеспечению защиты потенциально опасных объектов от террористических посягательств", - заявил Патрушев на совещании в Севастополе.

По его словам, отсутствие должного финансирования, необходимого для внедрения в Республике Крым и Севастополе аппаратно-программных комплексов "Безопасный город", "снижает эффективность принимаемых мер по обеспечению безопасности мест массового пребывания людей".