Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA
|
|
Предполагаемое изображение истребителя FGFA ВВС Индии .
Источник: aermech.in
ЦАМТО, 9 июля. Индия передала России свои предложения по дальнейшему участию индийской стороны в проекте FGFA. В частности, Индия намерена отказаться от дальнейшей программы разработки истребителя FGFA в случае, если ее ценовые параметры не будут пересмотрены.
Как сообщает India Times со ссылкой на индийский правительственный источник, переговоры между двумя странами по данному проекту продолжаются, поскольку в Нью-Дели готовы пересмотреть свое отношение к нему, если российская сторона будет согласна на соответствующую "справедливую формулу" разделения расходов между двумя странами.
Издание напоминает, что Индия и Россия подписали межправительственное соглашение по данному "мегапроекту" в 2007 году, пообещав поднять военные связи между двумя стратегическими партнерами на новый уровень. Тем не менее, развитие проекта постоянно стопорилось в течение последних 11 лет, поскольку между двумя сторонами были серьезные разногласия в стоимости совместного использования и передачи технологий, которые будут использоваться в самолете, а также в количестве машин, которые будут произведены. Стоимость проекта оценивалась примерно в 30 млрд. долл. или 2 трлн. рупий.
Согласно источнику, который участвовал в переговорах с Россией по проекту FGFA, индийская позиция по различным аспектам проекта, включая пункт по затратам, была доведена до российской стороны. Пока проблема не решена.
Как напомнил источник, в декабре 2010 года Индия согласилась выплатить 295 млн. долл. на этапе эскизного проектирования истребителя. Позднее обе стороны выразили намерение внести по 6 млрд. долл. каждая на проведение ОКР и организацию производства самолетов на первом этапе. Однако стороны так и не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению по этому вопросу.
В частности, как стало известно, Индия настаивала на равных правах на технологии, которые будут использоваться в самолетах, однако Москва не была готова делиться всеми критическими технологиями с Нью-Дели.
В ходе переговоров по проекту Индия также настаивала на том, что она должна получить все необходимые электронные коды и доступ к важнейшим технологиям с тем, чтобы она впоследствии имела возможность модернизировать истребители в соответствии со своими требованиями.
В феврале 2016 года стороны возобновили переговоры по проекту после соответствующего решения министра обороны Манохара Паррикара. Однако на переговорах так и не было достигнуто какого-либо прогресса вплоть до настоящего времени.
Примечательно, что государственная авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) является крупнейшим лоббистом проекта разработки истребителя пятого поколения с Россией. По мнению руководства HAL, многомиллиардный проект предоставит Индии значительные возможности по развитию аэрокосмического сектора, поскольку ни одна страна еще не предлагала Индии критические технологии такого уровня. Напротив, ВВС Индии теперь заявляют о том, что они якобы не очень заинтересованы в осуществлении этого проекта ввиду его высокой стоимости.
|
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.05.2018 Заход на четвертую сотню
16.05.2018 Самолет-невидимка в мутной воде
26.04.2018 После долгой и продолжительной болезни
23.04.2018 Сообщается о выходе Индии из совместной с Россией программы истребителя пятого поколения FGFA
12.04.2018 Какое оружие из России получило индийскую прописку
28.11.2017 Завод под Мумбаи могут использовать для создания истребителей FGFA
13.11.2017 Индийские терзания вокруг российско-индийской программы истребителя пятого поколения FGFA
24.05.2017 У Ка-226Т и FGFA одинаковые проблемы
|
штурм
3955
|
№1
10.07.2018 07:47
Индусы опьть сами себя обманули....
Деньги вложили, но не самолёт не технологии не получили (:
Теперь остается только покупать готовое изделие у России по договорной цене...
|
0Сообщить
|
Израильтянин
225
|
№2
10.07.2018 09:28
Вполне адекватные требования кстати- или партнеры и делим технологии и код, или покупатели - проплачивать просто так хотелки поставщика смысла нет. В конце 80-х Израиль получил от локхид код от ф-16 и от боинг код от ф-15 и возвожность модернизации всех систем (почти всех). Это дало возможность самостоятельно менять конфигурации и номенклатуру всех модулей самолета и интегрировать с новейшими разработками связи, рэб, оружия. Сегодня в ф-35 заранее заложена возможность таких изменений у покупателя.
Сегодня покупатель диктует рынок. Не хочешь потакать покупателю - делай за свои, как Китай.
|
0Сообщить
|
Владислав
17536
|
№3
10.07.2018 10:05
Кроме них есть арабы которые не меньше 200шт купят. Не парится а предложить им ПОТОМ 2-местную версию. Для этого придётся Ли Си Цину поработать на нём 22 или несколько 35 завалив.
Покупают то оружие ПВО которое эффективно сбивает. С-400 это хорошо но мало.
Код - единственно в чём правы, т.к. основным препятствием по Ф-35 был именно закрытый код. Я несколько лет общался с индийцами и как мне показалось у них у части есть правильное понимание проблемы - все вооружения которые могут спровоцировать войну с Пакистаном ЯДЕРНУЮ должны иметь контролируемую высшими кастами Индии а не внешним предиктором (королева с острова официально управляет Индией до сих пор). Сейчас они идут с закладками. На Су-57 4 бомбы Мт класса влазят.
|
0Сообщить
|
ID: 1701
2974
|
№4
10.07.2018 10:22
Надо над предложением индусов подумать основательно, лет десять, не меньше.
Я думаю с учетом практики индийских тендеров это очень краткий срок.
После десяти лет раздумий можно перейти к обсуждению продажи тех технологий, которые они пожелали получить бесплатно
|
+6Сообщить
|
liv444
172
|
№5
10.07.2018 10:51
Цитата, Израильтянин сообщ. №2
Вполне адекватные требования кстати- или партнеры и делим технологии и код, или покупатели - проплачивать просто так хотелки поставщика смысла нет.
Ничего в них адекватного нет.
Технологии и код - уже существуют независимо от наличия или отсутствия ФГФА.
За паритетом в "бабле" следует возможность:
- покачать свои хотелки в том, каким им хочется видеть тот ФГФА;
- продавить свои системы в тот ФГФА;
- можно продавить свое участие в разработке и сборке каких нибудь элементов конструкции;
- все это кстати, вполне снизит цену за единицу Авиатехники для "участника".
В конце -концов, "Я не халявщик, я - партнер"(ц), Но ...
При каких делах тут "передача технологий и кодов", существующих независимо от ФГФА?
А на нет, пусть покупают "готовое изделие", типа, а мировом рынке.
И платят Полновесно за каждый экземпляр.
Чего тут непонятного?
Цитата, Израильтянин сообщ. №2
В конце 80-х Израиль получил от локхид код от ф-16 и от боинг код от ф-15 и возвожность модернизации всех систем (почти всех). Это дало возможность самостоятельно менять конфигурации и номенклатуру всех модулей самолета и интегрировать с новейшими разработками связи, рэб, оружия.
Шикарное "лобби" у израильтян в пиндоссии.
И статус Главного Передового Отряда ВС пиндоссии на БВ,
Индия ничем подобным для России НЕ является.
Т.ч. пример совершенно НЕ "в тему".
|
+7Сообщить
|
Владислав
17536
|
№6
10.07.2018 11:17
В дополнение, как-то в разговоре индийские IT-шники ВПК местного или космической отрасли обиделись что им не даём, ещё больше была "обида" офицера и лишь ОДИН из тяжёлой индустрии, ведущий специалист групнейшей госкомпании понимал что производство двигателя, который они хотят это не сборка, это совокупность технологий каждая иногда отдельная отрасль промышленности, суммарно 1,5-3трлн рупий стоит даже не самого современного двигателя технология ПОЛНОГО ЦИКЛА.
С ПО чуть проще но также стоимость разработко существенна как и то что они хотят иметь исходники захаляву не более чем хотелки. Тогда придётся в стоимость проекта загонять, увеличив на 30% стоимость. То что данные технологии уйдут в Англию и КНР, я объяснял и данный фактор, кстати вот тут понимание было и было осторожное желание иметь модернизацию систем контроля над ключевыми технологиями подчиняющуюся интересам Индии, к бабке не ходи. Можно продать индийцам систему безопасности проектов комплексную. Стоит она ничуть не ниже FGFA
|
+3Сообщить
|
Воин3D
1721
|
№7
10.07.2018 20:05
Цитата, Израильтянин сообщ. №2
В конце 80-х Израиль получил от локхид код от ф-16 и от боинг код от ф-15 и возвожность модернизации всех систем (почти всех).Мне вот интересно, кому Израиль мог бы все это слить? Где те конкуренты или противники США, которые могли бы от Израиля это получить?
|
0Сообщить
|
Израильтянин
225
|
№8
10.07.2018 20:46
Цитата, Воин3D сообщ. №7
кому Израиль мог бы все это слить?
Да кому нужен этот код.? Там человек с 20 летним опытом , которому сам производитель разъяснял каждую строку и логику глаза ломает сутками , чтоб что то поменять,
А просто так постороннему смотреть можно и рыться годами, не понимая общей картины. Передача кода сильно переоценена с точки зрения передачи технологии. Без разъяснений, сам по себе он почти бесполезен. Если уж красть ,то конкретную информацию.
|
0Сообщить