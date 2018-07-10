Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA



Предполагаемое изображение истребителя FGFA ВВС Индии .

Источник: aermech.in Предполагаемое изображение истребителя FGFA ВВС Индии .Источник: aermech.in

ЦАМТО, 9 июля. Индия передала России свои предложения по дальнейшему участию индийской стороны в проекте FGFA. В частности, Индия намерена отказаться от дальнейшей программы разработки истребителя FGFA в случае, если ее ценовые параметры не будут пересмотрены.

Как сообщает India Times со ссылкой на индийский правительственный источник, переговоры между двумя странами по данному проекту продолжаются, поскольку в Нью-Дели готовы пересмотреть свое отношение к нему, если российская сторона будет согласна на соответствующую "справедливую формулу" разделения расходов между двумя странами.

Издание напоминает, что Индия и Россия подписали межправительственное соглашение по данному "мегапроекту" в 2007 году, пообещав поднять военные связи между двумя стратегическими партнерами на новый уровень. Тем не менее, развитие проекта постоянно стопорилось в течение последних 11 лет, поскольку между двумя сторонами были серьезные разногласия в стоимости совместного использования и передачи технологий, которые будут использоваться в самолете, а также в количестве машин, которые будут произведены. Стоимость проекта оценивалась примерно в 30 млрд. долл. или 2 трлн. рупий.

Согласно источнику, который участвовал в переговорах с Россией по проекту FGFA, индийская позиция по различным аспектам проекта, включая пункт по затратам, была доведена до российской стороны. Пока проблема не решена.

Как напомнил источник, в декабре 2010 года Индия согласилась выплатить 295 млн. долл. на этапе эскизного проектирования истребителя. Позднее обе стороны выразили намерение внести по 6 млрд. долл. каждая на проведение ОКР и организацию производства самолетов на первом этапе. Однако стороны так и не смогли прийти к взаимоприемлемому соглашению по этому вопросу.

В частности, как стало известно, Индия настаивала на равных правах на технологии, которые будут использоваться в самолетах, однако Москва не была готова делиться всеми критическими технологиями с Нью-Дели.

В ходе переговоров по проекту Индия также настаивала на том, что она должна получить все необходимые электронные коды и доступ к важнейшим технологиям с тем, чтобы она впоследствии имела возможность модернизировать истребители в соответствии со своими требованиями.

В феврале 2016 года стороны возобновили переговоры по проекту после соответствующего решения министра обороны Манохара Паррикара. Однако на переговорах так и не было достигнуто какого-либо прогресса вплоть до настоящего времени.

Примечательно, что государственная авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) является крупнейшим лоббистом проекта разработки истребителя пятого поколения с Россией. По мнению руководства HAL, многомиллиардный проект предоставит Индии значительные возможности по развитию аэрокосмического сектора, поскольку ни одна страна еще не предлагала Индии критические технологии такого уровня. Напротив, ВВС Индии теперь заявляют о том, что они якобы не очень заинтересованы в осуществлении этого проекта ввиду его высокой стоимости.