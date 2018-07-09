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Преподаватели противоминного центра Вооруженных сил РФ вернулись из Сирии

10.07.2018 ТАСС 425 0
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Алеппо
Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо.
Источник: Минобороны России

Российские инженеры провели уникальные по масштабам и сложности операции по гуманитарному разминированию

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские инженеры вместе со своими сирийскими коллегами в рекордно короткие сроки провели ряд уникальных операций по спасению десятков тысяч мирных жителей в Сирии и теперь вернулись домой. Об этом заявил заместитель начальника инженерных войск Вооруженных сил (ВС) РФ Константин Смешко на встрече преподавателей Центра разминирования Сирии.

"Международный противоминный центр России во взаимодействии с сирийскими специалистами в рекордно короткие сроки провел уникальные по масштабам и сложности операции по гуманитарному разминированию, которые позволили десяткам тысяч мирных сирийцев безопасно вернуться в свои дома. Спасены многие объекты всемирного исторического наследия, которым угрожало неизбежное уничтожение", - сказал он.

В понедельник в Россию вернулись офицеры из числа преподавателей Центра разминирования Сирии - филиала Международного противоминного центра ВС РФ, который действует в этой стране с 2017 года.

"Проведено 14 выпусков, подготовлено более 1 тыс. 200 специалистов инженерных войск Сирии, которые теперь успешно выполняют задачи на освобожденных от боевиков территориях. По завершении курсов обучаемым переданы современные средства поиска взрывоопасных предметов и защиты сапера. Силами военнослужащих сирийской армии уже очищено около 2 тыс. гектаров, обнаружено и обезврежено 3 тыс. 850 взрывоопасных предметов", - резюмировал Смешко.

Смешко напомнил, что производство самодельных взрывных устройств в Сирии "было организовано в промышленных масштабах". Поэтому "повышенное внимание было уделено подготовке национальных сирийских кадров для разминирования". Организовать эту подготовку в кратчайшие сроки, по его словам, "позволили уникальное оборудование российских инженеров и опыт разминирования".
09.07.2018
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