Минобороны Швейцарии направило пяти компаниям новые запросы по поставке истребителей



Истребитель Boeing F/A-18C Hornet (бортовой номер J-5016, серийный номер 1363 / SFC016) ВВС Швейцарии.

Источник: defpost.com Истребитель Boeing F/A-18C Hornet (бортовой номер J-5016, серийный номер 1363 / SFC016) ВВС Швейцарии.Источник: defpost.com

ЦАМТО, 9 июля. Швейцария вновь приступила к реализации проекта замены парка устаревших истребителей, предложив пяти европейским и американским компаниям представить свои предложения.

По информации Министерства обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии, запросы о предложениях на поставку новых самолетов 6 июля были направлены Агентством по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse иностранным правительственным агентствам государств НАТО и ЕС, реализующим программы поставки истребителей совместно с компаниями-производителями, включая шведскую Saab ("Грипен E"), французскую Dassault ("Рафаль"), представленный Airbus консорциум Eurofighter ("Тайфун"), американским Boeing (F/A-18E/F "Супер Хорнет") и Lockheed Martin (F-35A "Лайтнинг-2").

Ответы должны быть представлены в адрес Armasuisse до конца января 2019 года. Они должны включать расчет количества самолетов, необходимых для выполнения задач ВВС Швейцарии (в частности, обеспечение полетов четырех самолетов в течение четырех недель); стоимость 40 и 30 самолетов, материального обеспечения и ракет в качестве основы для последующего определения требуемого количества; информацию и предложения о сотрудничестве между вооруженными силами и закупающими организациями; сведения о возможности реализации компенсационных программ.

Представленные производителями данные будут тщательно проанализированы. При этом министерство определило четыре основных критерия оценки: эффективность (боевые возможности, автономность) – 55%; поддержка продукта (простота обслуживания, автономность поддержки) – 25%; сотрудничество – 10%; прямые компенсации – 10%.

Для справки: аналогичные коэффициенты будут применяться при оценке наземных систем ПВО, запросы на поставку которых должны быть направлены в конце лета.

Таким образом, сравнение кандидатов будет проходить не только по критерию возможностей предложенных ими самолетов, но и стоимости покупки и эксплуатации.

Согласно планам, с мая по июль 2019 года истребители компаний-претендентов пройдут летные и наземные испытания в районе г Пайерн (Швейцария). В ноябре 2019 года Armasuisse направит претендентам второй запрос о предложениях, ответы на который должны быть представлены к концу мая 2020 года. Они должны будут включать ответы на вопросы и замечания, полученные во время летных и наземных испытаний и содержать окончательное предложение.

Итоги оценки будут подведены с июня по конец 2020 года, после чего их рассмотрит Федеральный совет, наряду с предложениями о покупке наземной системы противовоздушной обороны.

Как сообщал ЦАМТО, в рамках программы Air2030 Швейцария намерена приобрести перспективную систему защиты воздушного пространства страны. На приобретение новых истребителей и зенитных ракетных комплексов планируется потратить не более 8 млрд. швейцарских франков (8,4 млрд. долл.).

Новые истребители необходимы ВС Швейцарии для замены имеющихся F/A-18C/D "Хорнет" и F-5E "Тайгер-2", которые планируется снять с вооружения в 2020-х гг.

В ноябре 2017 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии объявило, что окончательное решение о покупке самолетов истребительной авиации будет принято по результатам референдума, на котором население Швейцарии выскажется за или против реализации программы. Тип закупаемого истребителя будет выбран после голосования.

Перед реализацией двух предыдущих проектов закупки новых самолетов для ВВС (F/A-18 "Хорнет" в 1993 году и "Грипен" в 2014 году) также проводилось общенациональное голосование. Против планов покупки 22 самолетов "Грипен E", стоимость которых оценивалась в 2,2 млрд. швейц. франков, высказалось 53,4% избирателей, и программа закупки была отменена.