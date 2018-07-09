Турция наращивает объем экспорта ПВН в 2018 году
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Продемонстрированная на репетиции военного парада в Баку турецкая авиационная оперативно-тактическая крылатая ракета SOM (в исполнении SOM-B1), 24.06.2018.
Источник: azeridefence.com
ЦАМТО, 9 июля. По информации Турецкой ассоциации экспортеров TIM (Turkish Exporters' Assembly), экспорт Турцией продукции авиакосмической и оборонной промышленности за первые шесть месяцев 2018 года возрос на 14% по сравнению с аналогичным периодом пошлого года.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, стоимость экспорта Турцией продукции авиакосмической и оборонной промышленности в первом полугодии составила 906,4 млн. долл. по сравнению с 795,7 млн. долл. за тот же период 2017 года.
Согласно данным ассоциации, продукция сектора авиакосмической и оборонной промышленности составляет 1,1% от общего объема экспорта Турции в 2018 году.
Крупнейшим экспортером в стране является автомобильная промышленность, на долю которой в первом полугодии приходится 16,4 млрд. долл. экспорта – более 20% от общего объема.
В течение последних лет оборонная промышленность Турции активно развивается, в ее структуру входит более 100 крупных компаний, которые занимаются производством колесной наземной техники, военной электроники, средств обнаружения и беспилотных летательных аппаратов, а также ремонтом и строительством кораблей.
Около 20% сектора контролируется государством, в основном, через Секретариат оборонной промышленности SSM.
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09.07.2018
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