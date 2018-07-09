На базе Тульской воздушно-десантной дивизии создана первая научно-производственная рота ВДВ



Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Дмитрий Степанов Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Дмитрий Степанов

ЦАМТО, 9 июля. Среди новобранцев – дипломированные инженеры. Каждый из них уже имеет опыт работы в высокотехнологичной сфере: проектирование автоматизированных комплексов и радиоэлектронных систем, сборка артиллерийских орудий и боеприпасов.

В течение года новобранцы будут совмещать службу в Воздушно-дентинных войсках и работу на оборонных предприятиях Тульской области.

Четыре дня в неделю молодые десантники будут проводить в конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова. Остальное время в составе штатного подразделения будут осваивать курс боевой подготовки в полном объеме.

Кроме того, молодые кадры из числа новобранцев ждут и в Научно-производственном объединении "Сплав". Здесь производят реактивные системы залпового огня, в том числе знаменитые "Грады", "Ураганы" и "Смерчи".

К исполнению служебных обязанностей военнослужащие приступят после принятия присяги, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.