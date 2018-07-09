На базе Тульской воздушно-десантной дивизии создана первая научно-производственная рота ВДВ
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Берет в руке десантника на празднике дня ВДВ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Степанов
ЦАМТО, 9 июля. Среди новобранцев – дипломированные инженеры. Каждый из них уже имеет опыт работы в высокотехнологичной сфере: проектирование автоматизированных комплексов и радиоэлектронных систем, сборка артиллерийских орудий и боеприпасов.
В течение года новобранцы будут совмещать службу в Воздушно-дентинных войсках и работу на оборонных предприятиях Тульской области.
Четыре дня в неделю молодые десантники будут проводить в конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова. Остальное время в составе штатного подразделения будут осваивать курс боевой подготовки в полном объеме.
Кроме того, молодые кадры из числа новобранцев ждут и в Научно-производственном объединении "Сплав". Здесь производят реактивные системы залпового огня, в том числе знаменитые "Грады", "Ураганы" и "Смерчи".
К исполнению служебных обязанностей военнослужащие приступят после принятия присяги, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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09.07.2018
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