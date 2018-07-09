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Количество боевой техники, участвующей в динамическом показе на МВТФ "Армия-2018", будет увеличено

10.07.2018 ЦАМТО 832 0
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Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016"
Открытие Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2016".
Источник: © РИА Новости, Алексей Филиппов

ЦАМТО, 9 июля. Посетители форума "Армия-2018" смогут не только в свободном доступе осмотреть новейшую боевую технику, но и ознакомиться с ее боевыми характеристиками в ходе динамического показа.

Количество образцов, участвующих в нем, по сравнению с прошлогодним форумом будет увеличено.

В Конгрессно-выставочном центре парка "Патриот" будет представлена новейшая бронетанковая, автомобильная, артиллерийская и другая боевая техника, которую посетители смогут увидеть в открытом доступе и лично оценить лучшие образцы российского оборонно-промышленного комплекса.

Гостям продемонстрируют боевые возможности более 90 современных образцов, состоящих на вооружении Сухопутных войск, в том числе войсковой противовоздушной обороны и ракетных войск и артиллерии.

Также будут представлены перспективные образцы боевой техники: новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-М2 ДТ" в арктическом исполнении, бронетранспортер "Бумеранг", боевая машина пехоты (БМП) "Курганец", бронеавтомобили "Тайфун-К" и специальные транспортные средства "Тигр" с противотанковой системой "Корнет", танк нового поколения Т-14 "Армата", САУ "Коалиция-СВ".

Все перспективные образцы боевой техники будут экспонированы на открытой площадке форума, с общим доступом для всех посетителей, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" начинает работу на территории парка "Патриот" 21 августа 2018 года.
09.07.2018
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Россия
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