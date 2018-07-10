Виктор Гуменный: система ПВО/ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна
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Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Источник: http://vitalykuzmin.net/
ЦАМТО, 9 июля. Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника.
Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками ПВО/ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.
Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот". Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.
"Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района уникальна и является единственной в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное – обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", – сказал он журналистам.
По словам В.Гуменного, 1-я армия ПВО/ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь, попадают на апробацию в эту армию.
"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства – на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", – цитирует "РИА Новости" В.Гуменного.
Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".
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09.07.2018
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Владислав
17536
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№1
10.07.2018 10:38
1. Абсолютно надёжных систем не бывает.
2. Текущая цивилизация на этой Земле не умеет делать и просто минимально надёжную технику, которая хотя бы несколько десятков лет без человека будет работать при неблагоприятных обстоятельствах/воздействии.
3. Мигрантов или диаспоры или социальные блоки всколыхнули, оружие дали молчащим ячейкам ЦРУ/Моссад/Ми-6 и те пошли громить как в 1917 но уже по другому ФОРМАЛЬНО поводу.
4. Сочетаемые диверсии - давно инструмент крупного бизнеса и государственных систем. Вроде как техногенная катастрофа а на деле как в Чернобыле - вывод из строя "русского дятла" или как с "Правником" - потопление Комсомольца, пытались и с Нерпой и там видны и технические факторы и организационные и программироваине поведения части экипажа и работа 5 колонны в Москве которая капитана СПАСШЕГО АПЛ хотела посадить и убить..
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