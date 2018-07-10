Виктор Гуменный: система ПВО/ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна



Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".

Источник: http://vitalykuzmin.net/ Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".Источник: http://vitalykuzmin.net/

ЦАМТО, 9 июля. Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками ПВО/ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот". Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.

"Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района уникальна и является единственной в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное – обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", – сказал он журналистам.

По словам В.Гуменного, 1-я армия ПВО/ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь, попадают на апробацию в эту армию.

"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства – на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", – цитирует "РИА Новости" В.Гуменного.

Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".