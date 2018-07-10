Войти

Виктор Гуменный: система ПВО/ПРО Москвы уникальна и абсолютно надежна

10.07.2018 ЦАМТО 615 1
0
Понравилась новость?
 0
РЛМ-Д 55Ж6М "Небо-М"
Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М".
Источник: http://vitalykuzmin.net/

ЦАМТО, 9 июля. Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района является уникальной по своим характеристикам и способна отразить любые средства нападения противника.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил командующий войсками ПВО/ПРО, заместитель главкома ВКС России генерал-лейтенант Виктор Гуменный.

Праздничные мероприятия, приуроченные к столетию со дня образования системы противовоздушной обороны Москвы, прошли в субботу в подмосковном парке "Патриот". Гостям праздника показали современную технику ПВО, отвечающую за противовоздушную оборону Москвы. Зенитные ракетные системы С-400, ЗРПК "Панцирь-С1" и радиолокационные станции радиотехнических войск "Небо-М", "Каста 2-2" и "Подлет" совершили марш и развернулись для обнаружения и уничтожения условных воздушных целей.

"Система ПВО/ПРО Москвы и Центрального промышленного района уникальна и является единственной в мире. Она способна в автоматическом режиме обеспечивать предупреждение о ракетном нападении, своевременно обнаруживать все средства противника и самое важное – обеспечить с необходимой эффективностью поражение всего класса целей, от крылатых ракет до баллистических целей", – сказал он журналистам.

По словам В.Гуменного, 1-я армия ПВО/ПРО особого назначения прикрывает Москву и высшие звенья управления нашего государства. Все перспективные образцы вооружения и военной техники, в первую очередь, попадают на апробацию в эту армию.

"Оружие противоракетной обороны, локационные средства, зенитные ракетные средства – на базе первой армии все перспективные образцы проверяются здесь, в Подмосковье", – цитирует "РИА Новости" В.Гуменного.

Он добавил, что военные поддерживают тесную взаимосвязь с промышленностью и обучаются на предприятиях обращаться с новой техникой. На полигонах техника обстреливается, и только после этого идет на боевое дежурство. В настоящее время в составе объединения уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей зенитной ракетной системой С-400 "Триумф".
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Каста-2
Небо РЛК
С-400 Триумф
  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Владислав
17536
№1
10.07.2018 10:38
1. Абсолютно надёжных систем не бывает.
2. Текущая цивилизация на этой Земле не умеет делать и просто минимально надёжную технику, которая хотя бы несколько десятков лет без человека будет работать при неблагоприятных обстоятельствах/воздействии.
3. Мигрантов или диаспоры или социальные блоки  всколыхнули, оружие дали молчащим ячейкам ЦРУ/Моссад/Ми-6 и те пошли громить как в 1917 но уже по другому ФОРМАЛЬНО поводу.
4. Сочетаемые диверсии - давно инструмент крупного бизнеса и государственных систем. Вроде как техногенная катастрофа а на деле как в Чернобыле - вывод из строя "русского дятла" или как с "Правником" - потопление Комсомольца, пытались и с Нерпой и там видны и технические факторы и организационные и программироваине поведения части экипажа и работа 5 колонны в Москве которая капитана СПАСШЕГО АПЛ хотела посадить и убить..
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.07 00:09
  • 9
Индия передала России свои условия по дальнейшему участию в проекте FGFA
  • 10.07 23:22
  • 2
Сергей Попов: проектируем космический лазер для передачи энергии на Луну
  • 10.07 23:20
  • 17
Когда же в войска пойдёт БМП "Курганец-25"?
  • 10.07 21:59
  • 11
Большой десантный корабль "Ослябя" сел на мель близ Владивостока
  • 10.07 21:51
  • 7
На "Армату" примерили 152-мм пушку
  • 10.07 20:47
  • 1
Ейский комплекс НИТКА обзаведется новой полосой
  • 10.07 20:17
  • 1559
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.07 19:10
  • 1
Квантово-защищённую линию передачи данных создала телекоммуникационная компания British Telecom
  • 10.07 18:08
  • 5
Индонезия заплатит России более $1млрд за 11 Су-35 - источник
  • 10.07 17:46
  • 125
Дружить с "Булавой". Как новую российскую ракету научили летать
  • 10.07 16:23
  • 1
Глава НПП "Звезда": костюм для летчиков Су-57 подготовлен к летным испытаниям
  • 10.07 16:18
  • 9
Энергохлам
  • 10.07 14:18
  • 2
Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов
  • 10.07 14:11
  • 30
Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"
  • 10.07 14:08
  • 4
Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки