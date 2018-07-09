До конца 2018 года морской порт Каспийской флотилии сможет принять первые боевые корабли
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Каспийская флотилия ВМФ России.
Источник: rg.ru
ЦАМТО, 9 июля. В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрел строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии.
К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей.
Также Руслан Цаликов проверил ход строительных работ на территории 71-го военного городка, расположенного в Каспийске. Приняты решения о строительстве современного учебно-тренировочного комплекса.
В текущем году Каспийская флотилия получит две новые казармы, два общежития и современную столовую, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
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09.07.2018
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