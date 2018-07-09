До конца 2018 года морской порт Каспийской флотилии сможет принять первые боевые корабли



Каспийская флотилия ВМФ России.

Источник: rg.ru Каспийская флотилия ВМФ России.Источник: rg.ru

ЦАМТО, 9 июля. В ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов осмотрел строительство пункта базирования кораблей и судов Каспийской флотилии.

К концу 2018 года в морском порту Каспийской флотилии будет полностью оборудована береговая инфраструктура, построено административное здание, КПП, причальный фронт и два плавучих причала. Порт станет удобной стоянкой для растущего числа боевых кораблей.

Также Руслан Цаликов проверил ход строительных работ на территории 71-го военного городка, расположенного в Каспийске. Приняты решения о строительстве современного учебно-тренировочного комплекса.

В текущем году Каспийская флотилия получит две новые казармы, два общежития и современную столовую, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.