Более 370 лет назад был создан институт военпредов



ОАО Тульский оружейный завод. Источник: rucompany.ru. ОАО Тульский оружейный завод. Источник: rucompany.ru.

ЦАМТО, 9 июля. Вся многовековая история деятельности военных представительств неразрывно связана с летописью создания, развития и реформирования военной организации Российского государства и ознаменована великими победами русского оружия на полях сражений.

5 июля 1645 года по указу царя Михаила Федоровича Романова на Тульском заводе "пищального и железного дела", принадлежавшем голландскому купцу Андрею Виниусу, была введена военная приемка артиллерийских орудий.

Этим было положено начало становлению военного контроля разработки, производства и испытаний вооружения и военной техники, а также формированию института военных представителей на предприятиях промышленности.

Военпреды во все времена, и особенно в последние годы, эффективно защищают экономические интересы Министерства обороны. Благодаря их кропотливой работе полностью исключена поставка в войска недоброкачественной продукции, технологические процессы производства изделий постоянно находятся под бдительным контролем.

Управление военных представительств Министерства обороны Российской Федерации предназначено для организации работ по контролю качества и приемки вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ), контроля качества и приемки продукции военного назначения, предназначенной для экспорта, авиационной техники гражданского назначения, космических систем и комплексов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.