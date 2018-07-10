Швейцарский пилот в российском скафандре чуть не отморозил ногу из-за селфи-палки
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Рафаэль Домжан.
Источник: © EPA/LAURENT GILLIERON
Рафаэль Домжан тайно пронес ее с собой на испытания скафандра для полетов в стратосферу
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Швейцарский пилот Рафаэль Домжан, который в конце марта тестировал на Научно-производственном предприятии (НПП) "Звезда" скафандр для полетов в стратосферу, чуть не отморозил себе ногу из-за несанкционированной селфи-палки. Об этом сообщил в интервью ТАСС гендиректор НПП "Звезда" Сергей Поздняков.
"Швейцарский пилот, к сожалению, несанкционированно взял с собой на испытания камеру и палку для селфи. И когда она [селфи-палка] стала ему не нужна, он ничего другого не придумал, как запихнуть ее в утепляющие бахилы, расстыковав при этом разъем обогревающей стельки. Естественно, одна нога начала замерзать", - рассказал Поздняков.
Испытания прервали на третьем часу, когда Домжан больше не смог терпеть холод. "Этот был урок ему и нам - нельзя на такие эксперименты брать случайные предметы. Но положительный результат испытаний в том, что система работает и испытатель почувствовал, что такое минус 60 за бортом, даже в утепленной одежде", - отметил гендиректор НПП "Звезда".
Домжан в 2020 году должен выполнить полет в самолете на солнечной энергии в стратосферу (высота 25 км). Для полета выбран российский скафандр, разработанный в НПП "Звезда" на базе костюма "Сокол" специально для этой программы. "Соколы" используются для полетов в кораблях "Союз" на МКС. В "Соколе" для Домжана другая система жизнеобеспечения, замкнутого типа, больше похожа на используемую в скафандре "Орлан".
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09.07.2018
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штурм
3955
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№1
10.07.2018 07:57
Дуракам закон не писан, в следующий раз пусть засунет селфи палку в трусы и избавит мир от рождения очередных придурков.....
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siamsky
1037
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№2
10.07.2018 12:37
парень семимильными шагами идёт
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ash
4137
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№3
10.07.2018 13:48
Цитата, siamsky сообщ. №2А НПП "Звезда" всячески пытается ему в этом помешать.;) И ведь помешает же.
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