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Космонавт Рязанский планирует завершить рабочую версию книги в этом году

10.07.2018 ТАСС 468 0
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Космонавт Сергей Рязанский
Космонавт Сергей Рязанский.
Источник: © Донат Сорокин/ТАСС

В книге Сергей Рязанский рассуждает о космическом лидерстве

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Рабочую версию книги о космическом лидерстве российский космонавт Сергей Рязанский планирует окончить уже в 2018 году. Об этом он сказал в интервью ТАСС в понедельник.

Рязанский, завершивший в 2017 году свой второй космический полет и объявивший в пятницу о своем уходят из отряда космонавтов, планирует посвятить время написанию трех книг о космосе и космическом лидерстве, а также будет заниматься общественной работой со школьниками.

"Мы планируем закончить рабочую версию в декабре этого года. Опыт подготовки к полетам и опыт руководства экипажем можно перенести на решение задач, которые возникают, например, у людей, управляющих бизнес-процессами на Земле: расстановка приоритетов, решение конфликтов, действия в экстремальных ситуациях. Мне самому очень интересно над ней работать", - объяснил космонавт.

Он также отметил, что эту книгу пишет в соавторстве с бельгийским профессором лидерству Пьером Кассом.

Еще две книги, по словам Рязанского, с интересными и доступными фактами о космосе и с новыми фотографиями, сейчас также находятся в работе.
09.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Страны
Бельгия
Россия
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