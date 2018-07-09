Разрушители бункеров. Почему бетонобойные бомбы снова входят в моду



Подготовка к утилизации бомбы B53 на заводе в Техасе.

Источник: commons.wikimedia.org Подготовка к утилизации бомбы B53 на заводе в Техасе.Источник: commons.wikimedia.org

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости, Николай Протопопов. Пробить несколько метров железобетона укрепленной долговременной огневой точки, разрушить взлетно-посадочную полосу вражеского аэродрома или шахту с ядерными ракетами - для решения таких специфических задач есть особые бетонобойные авиационные бомбы и артиллерийские снаряды. В последние годы мощные проникающие боеприпасы все чаще применяют для борьбы с террористами, использующими подземные убежища. В том числе в Сирии. О развитии этого вида оружия и его особенностях - в материале РИА Новости.

Стальная кувалда

Советские артиллеристы вели огонь бетонобойными снарядами в зимней войне с Финляндией. После первых неудачных попыток прорыва линии Маннергейма и больших потерь личного состава командование решило активнее использовать артиллерию перед тем, как пускать в бой бронетехнику и пехоту. Особенно эффективны против железобетонных укреплений на Карельском перешейке были 203-миллиметровые гаубицы Б-4.

Их бетонобойные снаряды буквально вгрызались в двухметровые стены и многослойную броню бункеров, превращая доты и дзоты в бесформенные груды строительного мусора. Эти гиганты уничтожили несколько сотен дорогостоящих сооружений, а за мощь и разрушительность финны даже прозвали гаубицу Б-4 "кувалдой Сталина".

Успех бетонобойной артиллерии вдохновил советских военных и инженеров на разработку аналогичных авиационных средств поражения. За основу первой отечественной бетонобойной бомбы БетАБ-150ДС взяли все тот же артиллерийский 203-миллиметровый снаряд. Боевая часть бомбы весила больше ста килограммов, а реактивный разгонный блок придавал ей дополнительное ускорение при приближении к цели. БетАБ-150 проникала в горную породу на глубину более полутора метров, образуя при этом воронку диаметром до двух метров.

Бойцы Красной армии обстреливают финские укрепления. Источник: РИА Новости / РИА Новости

Многозадачность

В послевоенное время бомбардировочная авиация вооружилась более солидными инструментами - бомбами массой до пятисот килограммов. Такие снаряды, прошедшие несколько этапов модернизации, Воздушно-космические силы России применяют и сегодня, в том числе в Сирии. Точечные удары бетонобойными авиационными бомбами уничтожают укрепленные командные пункты террористов и особо защищенные бункеры, подземные склады вооружения и коммуникации боевиков.

От осколочных или бронебойных бетонобойные снаряды отличаются прежде всего толстыми усиленными стенками и особой прочностью корпуса. В железобетонный массив снаряд должен войти под прямым углом и с большой скоростью. Взрыватель срабатывает с задержкой. Снаряд разрывается непосредственно в толще бетона или, пробив насквозь стену укрепления, внутри сооружения. Поэтому в артиллерии для разрушения крепких бетонных конструкций годятся только мощные орудия большого калибра.

Что касается авиации, то в распоряжении ВКС России есть несколько типов бетонобойных бомб - свободнопадающие и оснащенные реактивными ускорителями. Простую БетАБ-500 может нести практически любой современный ударный самолет. Ее сбрасывают с высоты нескольких тысяч метров, чтобы боеприпас успел развить огромную скорость и получить запас кинетической энергии, достаточный для стопроцентного пробития преграды. Пятисоткилограммовая бомба свободно проходит через перекрытие из чистого бетона толщиной до метра либо прошивает до трех метров грунта.

Ее модификация - БетАБ-500ШП - оснащена парашютом для стабилизации в полете, а реактивный двигатель придает дополнительное ускорение у земли. Пробивная способность примерно такая же, но за счет особой конструкции бомбу можно скидывать с малых высот. К тому же она намного точнее, чем обычная БетАБ-500.

Один из наиболее современных снарядов в арсенале ВКС России - кассетная бетонобойная бомба РБК-500У - состоит из десяти боевых элементов и особенно эффективна для поражения площадных целей. Небольшие снаряды разлетаются в радиусе нескольких десятков метров, разрушая взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки аэродромов, автомобильные магистрали.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-24 на авиабазе Хмеймим l. Источник: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Убить Саддама

Армия США тоже научилась пользоваться бетонобойным оружием. Самой распространенной считается управляемая бомба GBU-28. Ее разработали специально для операции "Буря в пустыне" в Персидском заливе в 1991-м. Американским военным тогда не хватало мощности вооружения для уничтожения правительственных бункеров и командных пунктов иракской армии.

Для ускорения работ (промышленности дали только две недели) в качестве корпуса первых версий GBU-28 использовались стволы 203-миллиметровых артиллерийских орудий. На испытаниях снаряд массой более двух тонн и почти с трехстами килограммами взрывчатки пробивал бетонное перекрытие толщиной до шести метров. А точность бомбометания повышалась лазерным наведением.

В ходе операции "Буря в пустыне" американцы сбрасывали такие наспех сделанные бомбы с бомбардировщиков F-111. В бункерах и бомбоубежищах Багдада находились не только военные и члены правительства, но и обычные граждане. После нескольких дней бомбардировок сообщили о сотнях погибших и раненых.

Самолеты российских ВКС нанесли точечный авиационный удар бетонобойными бомбами БетАБ-500 по бункеру боевиков "ИГ" (террористическая организация, запрещенная в России) в сирийской провинции Латакия. Источник: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Чуть менее внушительные размеры у BLU-109/B. Бомба весит около тонны и пробивает перекрытия толщиной до двух метров. Ее преимущество в том, что боеприпас оснащен умными системами наведения JDAM и Paveway III.

Бетонобойные бомбы активно разрабатывают и другие страны. На вооружении ВВС Израиля, например, стоят авиационные корректируемые MRP-500, а французские летчики пользуются проникающими BLU-107 Durandal. Очевидно, что такое оружие отправят в отставку еще не скоро.