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Источник: в России разрабатывают самолет-"глушитель" спутников

10.07.2018 РИА Новости 800 1
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Самолет Ил-22ПП "Порубщик"
Самолет Ил-22ПП "Порубщик".
Источник: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В России создается самолет-постановщик помех, который сможет выводить из строя военные спутники. Об этом сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Эта машина получит принципиально новое бортовое оборудование, благодаря которому он сможет вести радиоэлектронное подавление любых целей: наземных, воздушных, морских, выводить из строя спутники противника, которые обеспечивают навигацию и радиосвязь на земле", - добавил он.

По словам источника, на сегодняшний день готов эскизный проект, скоро должна начаться опытно-конструкторская работа. Собеседник агентства добавил, что самолет заменит в Воздушно-космических силах Ил-22ПП "Порубщик".

"Новый самолет получил наименование "Порубщик-2" но, скорее всего, в Воздушно-космические силы эта машина будет поступать уже под другим названием. Однозначно будет новый планер - прорабатывается возможность создания такого самолета на базе Ту-214 или Ил-76", - заключил он.

"Порубщики" считаются одними из самых эффективных в мире самолетов РЭБ. Они могут самостоятельно обнаруживать радиоэлектронное излучение комплексов противовоздушной обороны противника, подавлять их мощными помехами или искажать сигналы их радиолокаторов. При этом уточняется, что Ил-22ПП не мешают работе радиоэлектронных систем своих войск.
09.07.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Продукция
Ил-22
Ил-76
Ту-214
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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
Герасим
73
№1
10.07.2018 09:55
Сколько же у нас в заначке от союза Ил-18 осталось? Гениальная машина
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