Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет полеты в этом году

Владислав 17509

№3 09.07.2018 11:34

Кроме того для оружия с переносом не масс а энергии кроме источника энергии редко расходники требуются. Полёт над целями постоянный с прилётом на базу только на ТО или что случится. Кстати 1 двигатель это плохо.

10-30 кВт испытания, т.е. в весе они в тонну вогнали.







Кстати о защите от ослепления:

"An American defense contractor based in California has developed an air portable system that prevents unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones on reconnaissance or strike missions from either being blinded by or shot down by high-intensity, ground-based lasers.

Adsys Controls, Inc. of Irvine has introduced a laser defense system it calls "Helios" for use by U.S. military aerial drones."

