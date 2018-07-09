Источник: опытный образец тяжелого беспилотника "Охотник" начнет полеты в этом году
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Многоцелевой сверхтяжёлый беспилотный летательный аппарат "Охотник-У".
Источник: http://bastion-karpenko.ru/
Уточняется, что создание опытного образца уже завершено
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Опытный образец тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" разработки компании "Сухой" начнет испытательные полеты в 2018 году.
Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Работы по тяжелому дальнему БПЛА "Охотник" находятся на завершающем этапе. В частности, закончено создание опытного образца, который в этом году начнет выполнение испытательных полетов", - сказал источник в "оборонке". Собеседник агентства добавил, что "работы ведутся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова (входит в ПАО "Сухой")".
В Объединенной авиастроительной корпорации и военном ведомстве РФ не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.
Контракт на разработку тяжелого ударного БПЛА "Охотник" массой 20 т, по данным открытых источников, был подписан между военным ведомством и компанией "Сухой" в 2011 году. В 2014 году был создан макет беспилотника для проведения наземных испытаний. По неподтвержденным данным, "Охотник" создан по схеме "летающее крыло" с применением композиционных материалов и радиопоглащающего покрытия (технология stealth), аппарат имеет реактивную силовую установку и должен развивать скорость до 1 тыс. км/ч.
Зачем нужен "Охотник"
Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов считает, что речь, возможно, идет о создании беспилотного аппарата, похожего на такие зарубежные разработки, как X-47B компании Northrop Grumman или Phantom Ray компании Boeing (оба выполнены по схеме "летающее крыло", имеют взлетную массу 20 и 16 т соответственно).
"Вероятно, что "Охотник" проектировался с расчетом на те же задачи, что и американские БПЛА, - поражение систем ПВО, пунктов связи и управления противника в условиях, когда применение пилотируемых средств связано с существенным риском для экипажей", - считает эксперт.
Федутинов отметил, что первые полеты американских аналогов состоялись в 2011 году, однако оба БПЛА остались прототипами и в серию не пошли из-за незрелости технологий, прежде всего связанных с возможностями работы в автономном режиме. "Нельзя исключать, что "Охотник" также будет неким демонстратором технологий, на котором будут отрабатываться решения, которые впоследствии будут использованы на других перспективных беспилотниках", - добавил эксперт.
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08.07.2018
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принадлежат ТАСС
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Владислав
17509
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№1
09.07.2018 02:10
В консолях вентиляторы? Улыбнуло.
1959 год Экспериментальный СВВП с турбовентиляторной силовой установкой XV-5 Vertifan:
"Масса, кг: пустого самолета – 5450, нормальная взлетная – 7690;
Тип двигателя: 2 ТРД general Electric J85-GE-5;
Тяга нефорсированная, кгс (кН): 2 х 1200 (11,75);
Максимальная скорость, км/ч: 880;
Практическая дальность, км: 1600;
Практический потолок, м: 12200;
Экипаж, чел.: 2"
http://zonwar.ru/news2/news_301_XV-5_Vertifan.html
Фото в момент вертикального взлёта/посадки:
Человечество по ним лет на 60 стоит на месте.
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BorSch
5496
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№2
09.07.2018 10:58
Цитата, q
Вероятно, что "Охотник" проектировался с расчетом на те же задачи, что и американские БПЛА, - поражение систем ПВО, пунктов связи и управления противникаУпомянутые американские БПЛА пректировались в первую очередь как палубные разведчики и топливозаправщики, если что.
Хорошо бы и "Охотнику" этому научиться...
Цитата, q
Федутинов отметил, что оба БПЛА остались прототипами и в серию не пошли из-за незрелости технологий, прежде всего связанных с возможностями работы в автономном режиме.C технологиями у них порядок, брешет тов. Федутинов.
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Владислав
17509
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№3
09.07.2018 11:34
Топливозаправщики - очевидное прикрытие, хотя и так тоже применять будут. Человек не может сутками сидеть в кресле пилота.
Кроме того для оружия с переносом не масс а энергии кроме источника энергии редко расходники требуются. Полёт над целями постоянный с прилётом на базу только на ТО или что случится. Кстати 1 двигатель это плохо.
10-30 кВт испытания, т.е. в весе они в тонну вогнали.
Кстати о защите от ослепления:
"An American defense contractor based in California has developed an air portable system that prevents unmanned aerial vehicles (UAVs) or drones on reconnaissance or strike missions from either being blinded by or shot down by high-intensity, ground-based lasers.
Adsys Controls, Inc. of Irvine has introduced a laser defense system it calls "Helios" for use by U.S. military aerial drones."
http://en.yibada.com/articles/158789/20160910/military-arm-aerial-drones-anti-laser-system.htm#ixzz5KkC8GjUE
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ash
4131
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№4
09.07.2018 13:15
Цитата, Владислав сообщ. №1
В консолях вентиляторы? Улыбнуло.Нет, не вентиляторы. Зря улыбаетесь...
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Владислав
17509
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№5
09.07.2018 13:19
По виду именно они, единственно не пойму как они добиваются центровки - аккумуляторов/ионисторов на пару тонн по задней кромке запихать разве:
Если хотите можете хот фенестронами назвать по аглицки всё равно fan пишут.
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ash
4131
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№6
09.07.2018 13:25
Цитата, Владислав сообщ. №5Вы реально по этой "модельки" из оргстекла делаете вывод об опытном образце?
Ну так обратите внимание, что консоли крыльев у этой "модельки" даже непрофилированы...
Буйная фантазия свободных художников. Или троллинг "всего прогрессивного человечества".;)
Этому аппарату бы где-нибудь топливо разместить... И да на "модельки" отсутствует отсек вооружений.
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ash
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№7
09.07.2018 13:30
Цитата, Владислав сообщ. №5
Если хотите можете хот фенестронами назвать по аглицки всё равно fan пишут.В Вашем примере с летающей лабораторией фенестроны располагаются в районе центроплана. И это логично.
На модельке их по два на консолях и в районе законцовки. Да ещё и разного диаметра. Вопрос - на кой? Чтобы каждый раз получать геморой с управляемостью по крену.
Если уж размещали бы фенестрон, то как раз в районе ЦМ аппарата...
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Владислав
17509
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№8
09.07.2018 13:33
Скорее фантазии т.к. специалист, просто моделист, увидев где точки приложения сил находятся сразу поймёт что или недоговаривают очень многого или туфта собачья.
Подобные проблемы решал лет в 9-10 ещё на одном из своих первых деревянно-бумажных самолётиков-ЛК. К слову у них много недостатков по части размещения вооружений т.к. центровка у ЛК пару-тройку процентов по хорде всего, а тут несущий фюзеляж с крылышками, чуть лучше.
Как раз разного диаметра смысл есть. Большие - подъёмные а малые для балансировки.
LTV XC-142 имел в ХВОСТЕ балансировочный винт, что существенно облегчало процесс управления по сравнению с V-22:
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ash
4131
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№9
09.07.2018 13:48
Цитата, Владислав сообщ. №8
Как раз разного диаметра смысл есть. Большие - подъёмные а малые для балансировки.) Тогда делайте больший разнос по плечам... Подъёмные ближе к ЦМ, "балансировочные" - ближе к законцовкам.
Цитата, Владислав сообщ. №8
туфта собачьяВот-вот...
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Владислав
17509
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№10
09.07.2018 13:50
Для ряда применений верткальный взлёт ненужен. Если дроны даже довольно крупные - в первую очередь т.к. дрон терпит перегрузки от которых любой истребитель развалится.
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ash
4131
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№11
09.07.2018 13:54
А с фенестроном идея не нова. Например вот от Serge Alekseenko
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ash
4131
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№12
09.07.2018 13:55
Цитата, Владислав сообщ. №10Теперь посчитайте подъёмный фенестрон и его энергетику для 20-то тонной машины...
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Владислав
17509
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№13
09.07.2018 14:02
Приведённой вертикалки в первом комментарии к посту масса нормальная взлетная – 7690кг, что при большем на 40% диаметре или иной конструкции вентилятора потянет. Впрочем мы уже вроде с вами, если я не прав, отпишитесь решили что фейк художника.
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