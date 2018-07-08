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Вашингтон пытается не допустить покупку С-400 Турцией - постпред США при НАТО

09.07.2018 Интерфакс-АВН 437 0
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Mackay-Clement-f-35
Министр обороны Австралии Стефен Смит (Stephen Smith, слева) у планера F-35A. Источник: theage.com.au.

Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Американские власти работают по всем направлениям, чтобы Турция отказалась от идеи приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Мы очень против этого (покупки Анкарой С-400 - ИФ), потому что это отрицательно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции. Мы не можем одновременно использовать созданную Россией оборонную систему и поставлять F-35 в Турцию. Поэтому мы работаем с Турцией по всем направлениям, чтобы они не размещали эту российскую систему у себя" - сказала К.Б.Хатчисон в воскресенье телеканалу "Фокс ньюс".

Постпред отметила, что США неоднократно на различных уровнях обсуждали покупку Турцией ЗРС С-400.

"Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников", - отметила постпред США.

Она заявила, что Турция является одним из сильнейших членов НАТО, с которым США намерены продолжать сотрудничество.
08.07.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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С-400 Триумф
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