Вашингтон пытается не допустить покупку С-400 Турцией - постпред США при НАТО
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Министр обороны Австралии Стефен Смит (Stephen Smith, слева) у планера F-35A. Источник: theage.com.au.
Вашингтон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Американские власти работают по всем направлениям, чтобы Турция отказалась от идеи приобрести российские зенитные ракетные системы С-400, заявила постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Мы очень против этого (покупки Анкарой С-400 - ИФ), потому что это отрицательно скажется на совместимости вооружений НАТО в Турции. Мы не можем одновременно использовать созданную Россией оборонную систему и поставлять F-35 в Турцию. Поэтому мы работаем с Турцией по всем направлениям, чтобы они не размещали эту российскую систему у себя" - сказала К.Б.Хатчисон в воскресенье телеканалу "Фокс ньюс".
Постпред отметила, что США неоднократно на различных уровнях обсуждали покупку Турцией ЗРС С-400.
"Я считаю, что Россия пытается переманить Турцию на свою сторону, они пытаются переманить многих наших союзников", - отметила постпред США.
Она заявила, что Турция является одним из сильнейших членов НАТО, с которым США намерены продолжать сотрудничество.
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08.07.2018
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