"Просто анекдот": как Литва пугает Россию "Патриотами"



Даля Грибаускайте.

Источник: nn.by Даля Грибаускайте.Источник: nn.by

Президент Литвы призвала вооружить подлодки комплексами Patriot

Президент Литвы Даля Грибаускайте хочет установить американские ЗРК Patriot на подводные лодки, чтобы противостоять "угрозе номер один" - России. "Газета.Ru" разобралась, почему планы литовского лидера нереализуемы технически, а даже если ЗРК и появятся у Литвы, это никак не повлияет на обороноспособность балтийской республики.

Литовский призидент Даля Грибаускайте призвала усилить обороноспособность своей страны за счет американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Такая необходимость, по ее словам, связана с "угрозой со стороны России".

На вопрос журналиста, является ли Россия "угрозой номер один" для Литвы, Грибаускайте ответила: "Конечно, кто же еще?"

"Мы были свободны только три десятилетия. На ежедневной основе агрессия [президента России Владимира] Путина подчеркивает нашу ограниченность: идет нетрадиционная война. Только в 2017 году они осуществили 15 тыс. кибератак против наших объектов экономической, энергетической инфраструктуры, вмешательство в нашу внутреннюю политику усилилось", - заявила литовский президент в интервью газете Corriere della Sera.

По ее словам, Литва, в отличие "от тех, кто далеко", не может "игнорировать опасность". "Мы помним о жестокой и незаконной оккупации Крыма и вторжении на Украину", - говорит литовский президент. Она также выразила опасения в связи со строительством в Белоруссии российского ядерного реактора, который будет располагаться всего в 40 км от Вильнюса. "Такие действия - инструмент угрозы и геополитического давления", - говорит она.

Для противодействия "российской угрозе", Грибаускайте предлагает усилить противовоздушную оборону НАТО в регионе. Подходящим решением, по ее мнению, может стать американское вооружение. В американскую же дипломатию литовский президент особо не верит. Отвечая на вопрос, как она относится к предстоящей встрече Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, президент сказала: "С большой осторожностью". По ее словам, больших результатов от саммита ждать не приходится, зато есть опасения по поводу "непредсказуемых последствий".

Для обороны от "российской агрессии" Грибаускайте надеется использовать американские ракетно-зенитные комплексы Patriot.

Стоит отметить, что такого типа вооружений у Литвы нет. У страны есть лишь переносные зенитно-ракетные комплексы, значительно уступающие по характеристикам современному вооружению.

"Противовоздушная оборона НАТО в нашем регионе недостаточна и должна быть усилена. "Патриоты" могут быть установлены на подводных лодках либо на нашей территории", - говорит Грибаускайте.

Однако допущение литовского президента, что на ЗРК Patriot могут быть установлены на подводных лодках у военных экспертов вызывает, мягко говоря, улыбку. "Сразу впадаешь в гомерический хохот, - комментирует слова Грибаускайте в разговоре с "Газетой.Ru" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. - [Ее предложение] - это полный бред".

По словам эксперта, рассуждения о размещении ЗРК на подводных лодках возможны только в качестве анекдота.

Директор Центра анализа стратегий и технологий и член Общественной палаты при Минобороны Руслан Пухов отмечает, что антироссийская риторика в Прибалтике необходима, чтобы военные расходы этих стран покрывались за счет средств НАТО.

"Поэтому они постоянно бьют в бубен: "Страшная Россия! Вы должны нам дать денег, вы должны дать нам войска, вы должны нас прикрыть…", - иронизирует эксперт.

Мураховский, в свою очередь, подчеркивает - заявления о том, что странам Балтии приобретают новые вооружения для обороны, не соотносятся с реальностью.

"Они на территории стран Прибалтики готовят инфраструктуру для развертывания наступательной группировки НАТО. Слова про оборону - это пиар. Оборона не требует обновления портов, аэродромов, размещения командных пунктов, узлов связи, мест базирования и складирования запасов, материальных средств и боеприпасов и так далее", - отмечает эксперт.

Однако какой-либо угрозы для России размещение "Патриотов" в Литве не представляет, считают эксперты. "Надо признать, что это комплекс противовоздушной обороны, это не ударный ракетный комплекс. Мы не должны на это как-то реагировать, выстраивать какой-то противовес", - говорит Мураховский.

Руслан Пухов, в свою очередь, отмечает:

"Сколько бы "Патриотов" размещено ни было, это, естественно, в случае каких-то боевых действий будет сметено огнем войны и никак это безопасность Литвы не укрепит".

Стоит отметить, что на территории Восточной Европы уже планируется разместить несколько американских ЗРК "Патриот".

В конце марта текущего года Польша подписала с американской стороной контракт на поставку этих систем. Общая стоимость контакта составляет $4,7 млрд, а в рамках реализации соглашения фирмы в Польше получат заказы почти на $200 млн на производство элементов пусковой установки, транспортных частей и элементов связи. Первая поставка произойдет в 2022 году и будет состоять из 16 пусковых установок, четырех радиолокационных станций и 208 ракет.

ЗРК Patriot способна уничтожать цели, летящие со скоростью до 2500 км в час, на дистанциях до 100 км (баллистические - до 25 км) и на высоте до 25 км (баллистические - до 11 км). Время реакции комплекса - 15 секунд. Система может одновременно обстреливать до восьми целей. Вероятность поражения самолета - 0,8-0,9 одной ракетой в отсутствие помех, тактической ракеты - 0,6-0,8.

Комплекс Patriot относится к тому же классу, что и российский С-400 "Триумф", но уступает ему по ряду характеристик. Если "Триумф" способен поражать низколетящие цели на высоте от 5 м, то американский может работать только по целям, находящимся на высоте не менее 60 м. Кроме того, российские С-400 также могут использовать несколько типов ракет, то есть одна установка может одновременно выполнять несколько типов боевых задач.

Георгий Березовский