Кто окажется под киберколпаком Трампа?



Здание Агентства национальной безопасности США.

Источник: nsa.gov Здание Агентства национальной безопасности США.Источник: nsa.gov

США намерены взять под контроль глобальный Интернет

Киберкомандование США приведено в боевую готовность и получило возможность контролировать виртуальное пространство, осуществляя регулярные наступательные операции. По информации The New York Times новая стратегия, расширившая полномочия военных во Всемирной паутине, предусматривает проведение в зарубежных компьютерных сетях постоянных разрушительных действий. Проще говоря, американские хакеры под предлогом укрепления обороны своей страны обязаны выводить из строя кибероружие потенциальных противников до того, как оно будет применено. По оценкам экспертов, такая стратегия может быть не менее катастрофичной, чем столкновение с применением традиционных средств.

Обновленная программа предполагает выявление слабых сторон в киберзащите других стран и направлена на то, чтобы заставить их перенаправить свои ресурсы на устранение уязвимых мест и ослабить наступательные функции. Оценка предполагаемых намерений потенциального противника дает возможность действовать в киберпространстве более агрессивно, но тем самым создается угроза ответных действий и возникает риск возникновения конфликта с другими государствами.

Президент США Дональд Трамп заявил: "Повышение статуса киберкомандования США показывает, что мы решительно настроены бороться с угрозами в киберпространстве, поможем обеспечить уверенность наших союзников и партнеров, а также будем сдерживать наших противников".

Кто определен на роль противников, сомнений не вызывает.

"Россия, Китай, Иран и Северная Корея будут представлять наибольшую киберугрозу Соединенным Штатам в 2018 году", - подчеркивал на выступлении перед американскими парламентариями директор национальной разведки США Дэниел Коутс.

Ежедневное санкционированное зондирование сетей будет осуществлять Киберкомандование ВС США, которое возглавляет генерал-лейтенант Пол Накасоне. Под наблюдение, вероятно, должны попасть военные и другие пользователи Всемирной паутины, а это значительная часть человечества. В 2018 году насчитывалось 4,021 млрд пользователей Интернета – при населении Земли 7,596 млрд человек. Получается, что "зависать" в киберпространстве не так уж безопасно – можно попасть в поле зрения американских спецслужб. А то, что они стремятся получить необходимую для обороны страны информацию о противнике, тем более без желания нанести ему вред, можно вообще считать вполне естественной потребностью.

Возможные последствия, связанные с реализацией плана по проведению секретных операций против стран, обладающих ядерным оружием и колоссальным киберарсеналом, пока не озвучиваются. Генерал Накасоне считает, что более агрессивный подход в киберпространстве потребуется для того, чтобы расстроить планы противника и противостоять борьбе с киберактивностью. "Соединенные Штаты могут начать более решительные удары", – пообещал он.

Пола Накасоне в Пентагоне считают незаурядным лидером для двух особых организаций: Киберкомандования ВС США и одного из самых засекреченных в США разведведомств – Агентства национальной безопасности (АНБ). Последнее занимается радиоэлектронной разведкой и защитой электронных коммуникационных сетей госучреждений США. Киберкомандование и АНБ с момента своего создания в 2010 были объединены и располагались в одном здании в Форт-Мид, штат Мэриленд. Но в августе 2017 года Дональд Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру ВС США и поднял его статус до уровня других главных (самостоятельных) командований американских ВС.

Накасоне имеет большой опыт в сфере обеспечения кибербезопасности. С октября 2016 года он руководил Киберкомандованием Армии (сухопутных войск) США, принимал активное участие в деятельности группы "Арес", которая занималась разработкой "цифровых вооружений" – программ, призванных выводить из строя компьютерные сети и мобильные устройства, используемые боевиками террористических организаций.

В целом очевидно стремление Америки к информационному доминированию в мире и посягательству на цифровой суверенитет других стран. Милитаризация киберпространства продолжается, но при этом распространяется суждение, что Соединенные Штаты установили недостаточную защиту от растущего числа нападений, направленных на Америку. Если не будут разработаны международные нормы, которые ограничивали бы применение кибероружия, активность американских профессиональных хакеров, равно как и хакеров в погонах от других стран мира, может привести к усилению международной напряженности.

Ирина Дронина