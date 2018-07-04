К-3 – покорившая полюс и обогнавшая "Наутилус"



Первая отечественная атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол".

Источник: sevmash.ru Первая отечественная атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол".Источник: sevmash.ru

Прародительница российских подводных стратегических ракетоносцев достойна пьедестала

Шестьдесят лет назад, 4 июля 1958 года, в 10 часов 03 минуты первая атомная подводная лодка (АПЛ) Военно-морского флота СССР дала ход под атомной энергетической установкой, что стало отправной точкой в отсчете миль, пройденных отечественным атомным подводным флотом.

Атомоход К-3 проекта 627 стал третьим в мире подводным кораблем, движимым энергией атома, и положил начало серийному строительству атомных подводных лодок в нашей стране: сначала это были атомные торпедные субмарины, а затем - ракетные, с крылатыми и баллистическими ракетами.

Первенец советского атомного подводного кораблестроения был заложен 24 сентября 1955 года в Молотовске (сегодня – г. Северодвинск Архангельской области) на секретном заводе, официально фигурировавшем под номером 402, в цехе №42 в атмосфере строжайшей тайны. В те времена все военные заводы имели только условный номер. Их настоящие названия и адреса содержались только в закрытых документах. Сегодня это предприятия именуется совершенно открыто и называется "Севмаш" (полное наименование – АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие").

Первая американская подлодка «Наутилус» в 1982 году была объявлена объектом национального достояния, а в 1986 году приняла первых посетителей уже в качестве корабля-музея. На фото, сделанном в августе 2010 года, на заднем плане видна многоцелевая АПЛ «Аннаполис» типа «Лос-Анджелес». Источник: navy.mil

Работы по строительству советской атомной субмарины велись круглосуточно без выходных и праздничных дней. Подводный корабль создавался совместными усилиями инженеров и рабочих более чем 350 предприятий, расположенных в разных частях Советского Союза. Однако К-3 стала единственным представителем проекта 627, а все последующие подлодки этой серии строились уже по доработанному проекту 627А.

Научным руководителем проекта по строительству первой отечественной АПЛ был академик Анатолий Александров. В момент приведения лодки в движение он находился на пульте управления главной энергетической установки. Именно его рукой и была сделана историческая запись в вахтенном журнале атомохода: "Впервые в стране на турбину без угля и мазута был подан пар".

АПЛ была спущена на воду 9 августа 1957 года боковым методом. В сентябре того же года был осуществлен физический пуск обоих ее ядерных реакторов. Военно-морскому флоту корабль передали 17 декабря 1958 года (подписан приемный акт). Название "Ленинский комсомол" подводная лодка унаследовала от одноименной дизельной подводной лодки М-106 Северного флота, погибшей в одном из боевых походов в 1943 году. Это почетное имя она носила с 9 октября 1962 года. В последние годы службы с лодки была снята классификация "Крейсерская" (К-3) и она получила статус "Большая" (Б-3).

Корпус К-3 проектировался с нуля и создавался с упором на обеспечение необходимой скорости подводного хода. Эта задача была решена и по ходовым характеристикам лодка превзошла первую в мире американскую атомную субмарину "Наутилус". На испытаниях атомоход без выхода реакторов на полную мощность достиг скорости подводного хода в 28 узлов, т.е. почти 52 км/ч.

Изначально К-3 предназначалась для атаки береговых военно-морских баз противника одиночной термоядерной торпедой очень большого калибра Т-15. Однако этот замысел был признан специалистами и военными технически несостоятельным и бессмысленным с оперативной точки зрения. Поэтому проект был пересмотрен, и АПЛ вооружили традиционными торпедами, на которых была предусмотрена установка ядерных боевых частей.

В 1991 году АПЛ "Ленинский комсомол" была выведена из состава Северного флота, к тому времени она совершила 6 боевых служб и прошла 128 443 мили за 14 115 ходовых часа.

Через некоторое время по решению Морской коллегии при правительстве РФ под председательством министра транспорта Игоря Левитина первая советская атомная подводная лодка должна была быть переоборудована в музей. В Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения "Малахит" имени академика Н. Н. Исанина (АО "СПМБМ "Малахит") был разработан проект ее переоборудования в плавучий музей.

Однако позднее по каким-то непонятным причинам было решено утилизировать подлодку на судоремонтном заводе "Нерпа", находящемся в г. Снежногорск (Мурманская область). Руководство Объединенной судостроительной корпорации объясняло это отсутствием средств на восстановление пионерки атомного подводного флота России. Кроме того, стапельная площадка, на которой хранилась списанная АПЛ, срочно потребовалась для утилизации судна-заправщика атомного ледокольного флота России "Лепсе", которое представляло серьезную опасность для окружающей среды.

По оценкам специалистов, в то время, для сохранения АПЛ и для ее последующего переоборудования в музей, нужно было израсходовать 50 млн рублей. Источников этих средств не находилось. Конечно, покупка иностранных спортивных команд и вкладывание средств в другие сомнительные проекты – более привлекательное дело для сделавших свои состояния в России бизнесменов, чем спасение гордости отечественного подводного флота.

Напомним, что те же американцы сохранили и давно используют в качестве музея свою первую АПЛ "Наутилус", которая, кстати, через месяц после первого выхода К-3 в море, а именно 3 августа 1958 года, первой в мире достигла подо льдами Северного полюса планеты. Наша К-3 оказалась там четыре года спустя, но зато она выполнила всплытие в районе полюса, да еще и не одно!

Свой первый атомный подводный ракетоносец – ПЛАРБ "Редутабль" – превратили в музей и французы. Корабль, некогда способный в буквальном смысле сотрясать континенты, стоит сегодня в Шербуре. И только у нас то нет денег на сохранение первого в мире ледокола арктического класса "Ермак" (его отправили "на иголки" еще в советское время), то нет спонсоров для превращения в музей первой атомной субмарины...

Впоследствии судьба первенца российского атомного подводного флота в очередной раз совершила крутой поворот. Соответствующие инстанции приняли мудрое решение о консервации "Ленинского комсомола" и спуске на воду в ожидании дальнейшего финансирования для переоборудования субмарины в музей. Ассигнования на реализацию первого этапа запланированных работ были выделены Минобороны РФ. К концу 2013 года вырезанный реакторный отсек лодки был заменен другим, не содержавшим ядерного топлива (взамен реакторного был использован турбинный отсек с аналогичной субмарины).

В сентябре 2017 года на АПЛ были завершены все работы по конвертовке, заварены все забортные отверстия, после чего подлодка была спущена на воду в акватории судоремонтного завода "Нерпа", ошвартована у плавпирса и ожидает дальнейшего финансирования для переоборудования в музей. Остается надеяться, что будущие поколения россиян смогут своими глазами увидеть первую отечественную атомную субмарину. У нас часто любят ссылаться на зарубежный опыт, так вот это как раз тот случай, когда надо сделать так, как у них, а не так, как всегда…

Ирина Дронина