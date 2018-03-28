Английские генералы бессильны перед Москвой



Ее Величество королева Великобритании Елизавета на борту HMS "Ocean" (L12) во время церемонии вывода из эксплуатации ВМС Британии десантного корабля HMS "Ocean" (L12).

Источник: http://www.seaforces.org, www.korabli.eu Ее Величество королева Великобритании Елизавета на борту HMS "Ocean" (L12) во время церемонии вывода из эксплуатации ВМС Британии десантного корабля HMS "Ocean" (L12).Источник: http://www.seaforces.org, www.korabli.eu

Великобритания, возможно, перестанет быть мировой военной державой

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Министерства обороны Соединенного Королевства подтверждения того, что страна все же соответствует статусу военной державы первого порядка. Пожелания министра обороны Гэвина Уильямсона об усилении мощи и выделении для этого дополнительного финансирования в традиционных военных сферах заставили главу кабинета министров усомниться в лидирующих позициях страны в сфере обороны.

Тереза Мэй попросила дать разъяснения по поводу того, что значит быть "ведущей военной державой". Ранее британские военные интерпретировали статус "военной державы первого порядка" как страны, имеющей полный спектр военных возможностей, включая независимый ядерный сдерживающий арсенал, военно-морские силы, армию и военно-воздушные силы, которые могут быть развернуты в любой точке планеты.

Сейчас должностные лица военного ведомства в срочном порядке, чтобы успеть до июльского саммита НАТО, готовят документ, в котором будет доработано понятие современной военной державы и определено место Британии по отношению к США, России, Китаю и Франции, а также будет подготовлена стратегия развития, приоритетным направлением которой станет кибербезопасность.

Несмотря на то что в СМИ сообщается о решительной приверженности Терезы Мэй в деле поддержания мощи Вооруженных сил Великобритании и уверенности в их лидирующих позициях в мире, возрастающая боеспособность армий крупнейших держав заставляет ее провести сравнительный анализ военного потенциала Туманного Альбиона по сравнению с этими государствами.

Британский министр обороны Гэвин Уильямсон, который еще недавно советовал России "отойти в сторону и заткнуться", теперь подчеркивает превосходство Вооруженных сил РФ и делает акцент на усилении "российской угрозы". О превосходящих силах Кремля говорилось в отчете британского главнокомандующего сэра Ника Картера в марте текущего года, в котором был сделан вывод о значительном преимуществе Москвы: "Мы должны признать, что Россия в настоящий момент обладает значительным преимуществом над Вооруженными силами Великобритании".

Еще в августе 2016-го, за два года до того, как президент РФ Владимир Путин анонсировал новое оружие России, не имеющее аналогов в мире, был опубликован доклад предыдущего британского министра обороны Майкла Фэллона. Уже тогда утверждалось, что в "маловероятном случае прямого противостояния" Россия имеет "значительное функциональное преимущество" перед Соединенным Королевством. А российское вооружение, включая ракетные пусковые установки и системы ПВО, является более мощным, чем его британские аналоги.

В Лондоне считают, что Вооруженные силы РФ могут превзойти на поле боя британских военных в огневой мощи и эффективности средств радиоэлектронной борьбы, в связи с чем Великобритания и союзники по НАТО "принимают экстренные меры", чтобы приблизиться к уровню, на котором находятся российские средства РЭБ. Отмечаются также не только сила оружия и мастерство военных в тактике, но и "манипулятивная тактика" российских ВС.

Английские военнослужащие рискуют стать мишенями через смартфоны и планшеты, на пользование которыми при проведении мероприятий ВС теперь введен запрет. У премьер-министра наибольшую обеспокоенность вызывает возможное неблагоприятное влияние русских на Запад и Британию через киберпространство ("Запад и Россия в шаге от киберкатастрофы", "НГ" от 28.03.18).

О возможности противостояния смешанным или "гибридным" угрозам Мэй говорила на минувшем саммите "большой семерки" в Канаде. Несмотря на то что переговоры американского лидера с премьером Великобритании в канадском Квебеке не состоялись, Лондон всегда рассчитывает в сфере безопасности на Америку как главного союзника по НАТО. Британское руководство надеется на поддержку и других союзников по Североатлантическому альянсу, несмотря на предстоящий разрыв с Евросоюзом.

В конечном итоге Россию объявили "глобальным" противником, который был необходим для продвижения лозунга "глобальная Британия". Для нейтрализации внешних угроз со стороны России, которые вновь усилились, по заявлениям британского военного ведомства, необходимо наличие сильной армии. Ранее бывший начальник штаба британского оборонного ведомства Ник Хоутон обвинил власти в том, что они намеренно вводят общественность в заблуждение, говоря о высокой обороноспособности страны. "Мы в какой-то мере живем ложью. Возможно, Великобритания перестанет быть мировой военной державой", - заявил Хоутон. Отставание Вооруженных сил Великобритании по многим показателям способствует формированию мнения, что страна уже не может считать себя сильной державой в военном плане. Милитаристская политика Соединенного Королевства упирается в недостаток ресурсов и непонимание со стороны британского общества, которое не хочет нарушать свой спокойный образ жизни и предпочитает смотреть телевизионные сериалы, а не вникать в необходимость тратить миллионы на оборону.

В военном министерстве Соединенного Королевства считают, что Вооруженные силы США, России и Китая занимают лидирующие позиции, а с финансированием, которое имеют британские Вооруженные силы в настоящее время, быть на одном уровне с ними очень сложно. Эти вопросы, вероятно, будут обсуждаться 11–12 июля на саммите НАТО в Брюсселе, где за несколько дней до объявленной на 16 июля встречи в столице Финляндии Хельсинки президентов РФ и США состоится совещание глав государств – членов Североатлантического альянса. 13 июля должен последовать первый визит Дональда Трампа в Великобританию и планируется встреча с английской королевой Елизаветой II. В то же время повышенный интерес к переговорам главы Белого дома и президента России Владимира Путина вызван возможностью сближения двух лидеров мировых держав.