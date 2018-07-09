"Идзумо" – мобильная база ВВС США



Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо".

Источник: www.mod.go.jp Эскадренный миноносец-вертолетоносец "Идзумо".Источник: www.mod.go.jp

Вопрос о модернизации корабля тесно увязан с оборонной политикой Японии

По принятым в Японии взглядам на применение вооруженных сил "в целях обороны" предполагалось, что применение их возможно, если есть угроза самой Японии. Причем вполне серьезно обсуждалось, правомерно ли сбивать летящие на Гуам северокорейские ракеты, если они не угрожают Японии. Чтобы избежать подобных сомнений и законно расширить сферу взаимодействия ВС США и Сил самообороны Японии (официальное название Вооруженных сил Японии, далее - ВС), в последней был разработан, принят и вступил в силу в марте 2016 года комплекс законов о безопасности. По нему зона совместных операций ВС Японии и ВМС США была расширена до 1000 миль от территориальных вод Японии. А уже в мае 2016 года эсминец-вертолетоносец (DDH) "Идзумо" и несколько других кораблей японского флота провели, как сообщалось, "учения, в ходе которых "Идзумо" выполнял функции корабля снабжения топливом американских кораблей в мирное время".

ЭСМИНЕЦ ИЛИ АВИАНОСЕЦ?

Внимание противников пересмотра Конституции Японии к предназначению "Идзумо" как самого крупного корабля ВМС страны вновь было привлечено при формировании бюджета на 2018 год, особенно после его утверждения в декабре на заседании правительства, когда стало известно о выделении средств на переоборудование корабля.

Все газеты начали критиковать правительство за планы переоборудовать "Идзумо" в авианосец. "Любые планы правительства по оснащению ВМС страны авианосцем неприемлемы, – писала в редакционной статье газета "Асахи", – и будут расцениваться как отказ от давно принятой строго оборонительной политики страны в области национальной безопасности". В своей редакционной статье газета "Майнити" жестко критиковала правительство за отход от оборонной концепции страны, напоминая, что "сменявшие друг друга администрации ЛДП клялись, что силы самообороны никогда не будут обладать "наступательным" оружием, в том числе авианосцами".

Со ссылками на информированные круги СМИ сообщали о различных вариантах объяснений правительства необходимости переоборудования "Идзумо" в авианосец. Подчеркивалось, что правительство будет стремиться убедить общественность: "Идзумо" предназначен для защиты отделенных островов, а также кораблей и судов Морских сил самообороны Японии (официальное название ВМС Японии, далее – ВМС), что это корабль "обороны", а не "нападения". Как аргумент в пользу переоборудования в авианосец используются северокорейская ракетная угроза и наращивание ВС Китая.

Большинство этих аргументов не очень существенны, но что касается КНДР, то уже предлагается расширить зону действия ВС Японии, чтобы они имели возможность наносить удары по "вражеским базам". Это прямой отход от базовой концепции военной доктрины.

Вместе с тем проблема включения в ВМС Японии авианосца часто поднималась в парламенте при обсуждениях вопроса о том, подпадает ли авианосец под категорию "вооруженных сил", владение которыми запрещено параграфом 2 статьи 9 Конституции. В комментариях отмечалось, что Министерство обороны отказывается от своих прежних подходов и рассматривает идею переоборудования корабля в авианосец. Предлагались и, естественно, обсуждались многие варианты "кодификации переоборудования", но скорее для придания обоснованности модернизации "Идзумо" с точки зрения действующих доктринальных принципов.

Одно из предложений заключалось в том, чтобы "Идзумо" квалифицировался как "оборонительный авианосец" с миссией защиты отдаленных островов, таких как спорные острова Сенкаку в Восточно-Китайском море. Здесь можно вспомнить об учении Dawn Blitz 2013.

Газета "Майнити" в редакционной статье отмечает, что защита отдаленных островов как предлог уже выдвигалась при выделении средств на поставки крылатых ракет большой дельности в проекте бюджета на очередной год. Администрация премьер-министра Синдзо Абэ одобрила покупку крылатых ракет, что стирает грань между оборонительным и наступательным оружием. Этот же довод, пишет "Майнити", выдвигается и при обсуждении модернизации "Идзумо". Считается, что достаточно просто переоборудовать "Идзумо" в авианосец усилением жаростойкости его полетной палубы для базирования на нем самолетов F-35B.

Декабрьскую дискуссию об "Идзумо" подвел, казалось бы, министр обороны Японии Ицунори Онодера. На пресс-конференции 26 декабря он сказал, что "планы модернизации "Идзумо", а также приобретения F-35B не рассматриваются". Однако, добавил он, "необходимо всегда рассматривать различные альтернативы".

Дискуссия затихла. Тем более что в бюджете Минобороны на 2018 год указывалось: модернизация "Идзумо" предусматривает расходы на оснащение его как штабного корабля. О расходах на другие работы ничего не говорилось.

Однако Онодера не лукавил, говоря об альтернативах. В марте 2018 года появились сообщения, что по заказу Минобороны компания-строитель "Идзумо" выдала заключение, что полетная палуба корабля может быть покрыта жаростойким покрытием без дополнительных работ по укреплению его конструкции. Скорее всего что так было и предусмотрено при закладке корабля.

Более того, Исследовательский комитет по национальной безопасности правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) обнародовал 20 марта главные моменты своих рекомендаций по обновлению действующей долгосрочной программы развития японских ВС и очередной пятилетней программы их строительства, которые будут представлены в этом году. Комитет рекомендует предусмотреть в них создание "многоцелевого оборонительного авианосца, способного обеспечивать деятельность американских самолетов вертикального взлета и посадки F-35B".

В ОЖИДАНИИ "ДОКТРИНАЛЬНОГО" АВГУСТА

К концу августа 2018 года Минобороны должно подготовить проект бюджета на очередной 2019 финансовый год. Кроме того, текущий год является последним годом пятилетней программы строительства ВС Японии, а для новой программы нужны руководящие доктринальные указания. Они, по сообщениям СМИ, уже вырабатываются в новом документе – долгосрочной программе развития японских ВС.

Вполне возможно, что все три документа готовятся одновременно. Проект бюджета на 2019 год будет опубликован, как принято, в конце августа, а составлен он будет с учетом основных наработок по двум другим документам, которые в окончательном виде будут опубликованы по мере их готовности.

Расходы по модернизации "Идзумо" в корабль, способный принимать самолеты F-35В, по всей вероятности, будут заложены в бюджет МО Японии на 2019 год. В интересах военно-воздушных сил с 2018 года Япония закупает в США истребители F-35A, рассчитанные для базирования на грунтовых аэродромах. Пока, видимо, предусматривается взаимодействие ВС США и Японии. При этом в боевых действиях будут участвовать американские самолеты, а на "Идзумо" возложат функции тылового обеспечения. Как пишет в редакционной статье газета "Иомиури", "в случае нападения на отдаленные острова и другие районы, прилегающие к префектуре Окинава, планируется, что самолеты Вооруженных сил США будут опускаться на "Идзумо" для заправки".

Иными словами, функции те же, что и у американских баз на территории Японии, на том же острове Окинава. "Идзумо" будет самым крупным кораблем ВМС Японии на долгие годы. При этом маловероятно, что Япония пойдет на строительство многофункционального авианосца с задачей завоевания господства в воздухе. Это весьма дорогая вещь в строительстве и эксплуатации, а с другой стороны, и слишком уязвимая цель при современных средствах доставки поражающих частей. В итоге приоритет будет отдаваться войне в воздухе и соответственно строительству ВВС Японии.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К F-3

Руководство Японии, отдав Вашингтону право размещать на территории страны военные базы, получило взамен гарантии безопасности. Токио не допустил втягивания страны в развязанные Вашингтоном конфликты на Корейском полуострове и во Вьетнаме, ограничил участие своих ВМС в конфликте в Персидском заливе функцией снабжения топливом. Да и то при получении санкции принимавшихся парламентом специальных законов. Четко выполнялись, часто не весьма оправданные, оборонные доктринальные концепции, основанные на вердикте Верховного суда Японии, признавшего "Силы самообороны конституционными" при условии, что они "действуют только на территории страны и не участвуют в коллективной обороне". Можно напомнить и слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что "невозможно обеспечить безопасность страны без решения задач в новых областях, придерживаясь принципа "только оборона". Их справедливо можно расценить как поддержку возможных ударов по ракетным базам КНДР, что предлагали некоторые политики в Японии в связи с ракетно-ядерными программами Пхеньяна.

Оправдывается это мнение положениями закона о Силах самообороны Японии 1954 года, в котором вводятся понятия "прямая агрессия" (или "непосредственная агрессия со стороны какого либо государства") и "косвенная агрессия", под которой подразумевается не только вмешательство из-за рубежа по поддержке подрывных элементов внутри страны, но и "незаконное использование военной силы в территориальных водах и воздушном пространстве Японии". По принципу "лучшая защита от нападения в воздухе – это нападение на земле".

Недавно руководство Японии определилось с партнером в разработке будущего основного истребителя ВВС. В настоящее время в ВВС Японии насчитывается около 300 истребителей, основную часть которых составляют F-15 и F-2, а в перспективе их дополнят F-35A (подписан контракт на 42 машины, шесть уже получены, а с января с.г. соответствующие подразделения начали размещаться на авиабазе Мисава в префектуре Аомори).

Истребитель F-2 был разработан совместно Японией и США, его прототипом стал американский F-16. Производятся F-2 на заводах корпорации Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Считается, они могут эффективно использоваться и против кораблей. Первые образцы F-2 поступили на вооружение ВВС Японии в 2000 году, а на начало текущего года в строю их было около 90.

Преемника F-2 в печати называют как F-3. Военное ведомство Японии рассматривало три варианта его разработки: собственный проект, совместная разработка с другими странами (например, тандем Mitsubishi Heavy Industries и американской Lockheed Martin) или совершенствование существующих истребителей иностранного производства.

Стремление Японии создать собственный истребитель пятого поколения отчасти вызвано тем, что около 10 лет назад Вашингтон отказал Токио в продаже F-22, который в то время считался лучшим в мире истребителем для завоевания превосходства в воздухе. США предложили Японии участие в консорциуме по совместной разработке F-35, но та отказалась, несмотря на предложение многих льгот японским компаниям за участие в консорциуме. Руководство страны посчитало, что дешевле обойдется простая закупка отработанной модели. По этой же причине считалась нецелесообразной и разработка собственного проекта "стелс"-истребителя. Даже робкая попытка создания прототипа обошлась в довольно солидную сумму.

В марте с.г. агентство Reuters сообщило, что Япония ищет партнеров для совместной разработки и производства истребителя пятого поколения и рассчитывает на участие ряда британских и американских самолетостроительных корпораций. Разработка оценочно должна была обойтись в 40 млн долл., но позже выяснилось, что запросов об информации (RFI) было направлено два, но конкретных ответов на них Япония так и не получила. Поэтому был направлен третий RFI, но в отличие от первых двух – с более подробными требованиями к характеру разработок. В свою очередь, Япония ожидала конкретных предложений по конструкции самолета на базе существующих образцов.

Ответ был получен только от Lockheed Martin Corp. В конце апреля с.г. японская газета "Асахи" опубликовала сообщение корреспондента агентства Reuters, в котором говорилось о намерении этой корпорации предложить правительству Японии разработать новый самолет на основе уже существующих F-22 и F-35. В сообщении при этом подчеркивалось, что F-22 запрещено экспортировать правительством США, как намек на прежний отказ Вашингтона о его продаже.

Автор сообщения утверждает, что получил информацию от двух неназванных источников, один из которых сообщил, что представитель корпорации обсудил это предложение с должностными лицами японского Минобороны. Официальное предложение будет сделано после того, как в ответ на запрос японского правительства будет получено разрешение компетентных органов США. Предлагаемый самолет "будет сочетать лучшие тактико-технические характеристики F-22 и F-35, должен превосходить их обоих", указывалось в сообщении.

В тот же день другая японская газета "Иомиури" сообщила, что в МО Японии составляется предварительный перечень требований к F-3. Главное – эффективность "стелс"-технологий. Аргументируется это тем, что в соседних странах, безусловно, в виду имеется Китай и сообщения в феврале с.г. о китайском истребителе J-20, созданы самолеты с использованием технологий "стелс", которые превосходят стоящие на вооружении Японии самолеты по дальности обнаружения бортовыми РЛС. Этим и обусловлено важное требование к F-3 – способность нести беспилотники с целью обнаружения самолетов противника на больших дистанциях, получения и передачи данных радиолокационной разведки.

Япония уже уделяет большое внимание ПВО на дальних подступах, чтобы обеспечить превосходство в воздухе. Для этого закупается, например, F-35 со специальным радиолокационным оборудованием. А также планируется использовать и беспилотники на F-3.

По ракетам классов "воздух–корабль", "воздух–земля" конкретных задач пока не ставится, поскольку это отдельная, скорее политическая проблема, связанная с трактовкой статьи 9 действующей Конституции, ограничивающей боевые действия собственной территорией Японии.

В Минобороны, пишет газета, считают, что по ТТХ новый истребитель должен превосходить поступающие истребители F-35A. Например, при скорости 2М нести восемь ракет "воздух–воздух", что вдвое больше, чем у F-35A, а также превосходить его по дальности полета и пр. Военное ведомство считает, что совместные с США разработки, пишет газета, позволят нивелировать модернизацию ВВС Китая.

Однако окончательного решения Вашингтона о передаче засекреченных элементов конструкции самолета и деталей программного обеспечения еще не принято. Оно, как пишет газета "Асахи", покажет, "сколь твердо обещание президента США Дональда Трампа пересмотреть экспортную политику своей страны и помочь Японии преодолеть отставание от китайского прорыва в технологиях".

Но в этом, как и во многих других имевших место ранее случаях, в отношениях Вашингтон–Токио будет наблюдаться тесная связь комплекса интересов в политике и экономике. Вашингтон, несомненно, даст разрешение на совместную разработку F-3, поскольку заинтересован в укреплении военного потенциала Японии как своего союзника в растущем противостоянии с Китаем. Это противостояние уже указано в последней принятой в декабре 2010 года в Японии доктринальной программе "Основные направления национальной обороны (2011)". Как писала газета "Асахи", в ней отражены "обеспокоенность Японии по поводу усиливающегося военного строительства Китая и четкая позиция Японии, ее воля дать военный ответ на угрозы национальной безопасности".

Но нужны новые "оборонные концепции" для хотя бы формального соблюдения положений Конституции. Они уже ищутся: например, возможны "защита удаленных островов" или "оборона на дальних рубежах".

Да и внутриполитическая обстановка в Японии не позволяет дать четкий прогноз ее ближайшего развития. Синдзо Абэ многое сделал для подъема политического и экономического авторитета Японии на международной арене. Но вот главной своей мечты – создания ВС, соответствующих экономической мощи страны, он не добился.

Трудно преодолимым барьером на пути Абэ к этой цели остается "антивоенная статья" Конституции страны. Он провел массированную подготовку к ее пересмотру среди депутатов парламента. По некоторым данным, 2/3 их готовы проголосовать за пересмотр. Но именно акцент в деятельности на пересмотре Конституции, во многом вызвал падение популярности Абэ среди избирателей. Но для него еще более опасно снижение рейтинга внутри ЛДП в связи с предстоящими осенью выборами председателя ЛДП. Среди кандидатов на этот пост в мае он был на третьем месте. При поражении на этих выборах он утратит пост премьер-министра.

Николай Петрович Тебин – журналист-международник.