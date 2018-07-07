Раскрыты характеристики новейшего российского "летающего радара"
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Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin
Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" является его радиопрозрачность. Об этом в субботу, 7 июля, сообщил журналистам информированный источник.
"Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров", — цитирует слова собеседника агентство "Интерфакс".
По словам источника, в мире не существует комплекса, который обладал бы подобными возможностями. Отмечается, что по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей. Кроме того, значительно увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов, а также выдача и скорость обработки всей информации.
Источник уточнил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.
Самолет радиолокационного дозора А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.
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07.07.2018
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