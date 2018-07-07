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Раскрыты характеристики новейшего российского "летающего радара"

09.07.2018 Известия.ru 1072 0
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Опытный образец самолета А-100
Опытный образец самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 в первом полете. Таганрог, 18.11.2017.
Источник: АО "Объединенная авиастроительная корпорация" и www.facebook.com/alexey.rogozin

Одним из главных достоинств новейшего российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-100 "Премьер" является его радиопрозрачность. Об этом в субботу, 7 июля, сообщил журналистам информированный источник.

"Были созданы и отработаны уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров", — цитирует слова собеседника агентство "Интерфакс".

По словам источника, в мире не существует комплекса, который обладал бы подобными возможностями. Отмечается, что по сравнению с А-50 существенно выросла дальность обнаружения воздушных и морских целей. Кроме того, значительно увеличилось количество одновременно сопровождаемых воздушных объектов, а также выдача и скорость обработки всей информации.

Источник уточнил, что А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.

Самолет радиолокационного дозора А-100 осуществил первый полет в ноябре 2017 года. Его сконструировали на базе военно-транспортного Ил-76МД-90А. На нем, по словам разработчиков, установлен обтекатель с уникальной антенной системой и новейшее специальное радиотехническое оборудование.

 
07.07.2018
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Страны
Россия
Продукция
А-100 ДЛРО
А-50 ДЛРО
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
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